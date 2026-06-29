Ukrajinska nacionalna služba za upravljanje vanrednim situacijama saopštila je danas da se vatrogasci bore sa požarom u zoni Černobilja, koji je izazvan padom ukrajinskih dronova. U izveštaju se dodaje da je nivo radioaktivnosti, koji se u ovom području stalno prati zbog nuklearne katastrofe iz 1986. godine, u granicama normale.

"Trenutno na licu mesta rade spasioci Državne službe za vanredne situacije, kao i vatrogasci. Ukupno je u gašenju požara uključeno više od 200 ljudi i oko 60 jedinica specijalne opreme“, navodi se se u saopštenju, prenosi Ukrajinska pravda.

Ukrajinske vlasti su naglasile da se zbog vrućine, nedostatka padavina, i kontaminacije teritorije eksplozivnim predmetima, požar može brzo proširiti.