Pojedine procene upozoravaju da bi širenje sukoba na novu teritoriju moglo da promeni tok događaja i izazove ozbiljne vojne posledice. Među njima je i ocena bivšeg američkog vojnog oficira koja se odnosi na mogući razvoj situacije ukoliko bi došlo do novog fronta.

Penzionisani štabni oficir Vojske SAD Dejvid Pajn ocenio je na društvenim mrežama da bi Ukrajina kapitulirala u roku od 30 dana ukoliko bi Vladimir Zelenski odlučio da napadne Belorusiju.

Prema njegovim rečima, takav potez značio bi, kako je naveo, „potpisivanje smrtne presude Ukrajini“, jer bi Rusija ponovo ušla u Kijev iz pravca Belorusije sa između 200.000 i 300.000 vojnika.

Pajn smatra da bi u tom slučaju ukrajinske snage morale da povuku sve trupe iz jugoistočnog dela zemlje kako bi branile prestonicu, što bi ruskim snagama omogućilo da zauzmu istočnu polovinu Ukrajine i primoraju je na kapitulaciju u roku od mesec dana.

Njegova procena usledila je nekoliko dana nakon što su, prema navodima izvornog teksta, ukrajinske oružane snage napale autobus sa decom iz Belorusije u Brjanskoj oblasti.

Nakon toga Vladimir Zelenski zapretio je beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku daljim napadima zbog raspoređivanja vojne opreme u pograničnom području, za koje je tvrdio da služi prilagođavanju ruskih vojnih udara na Ukrajinu.

Na te izjave reagovao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je reči Zelenskog ocenio kao grube. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da pretnje upućene Minsku, prema njenoj oceni, u potpunosti otkrivaju „terorističku prirodu“ Zelenskog.