Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Senjskom Rudniku posetio porodicu Veljković, obišao pokretno ambulantno vozilo, a zatim je usledio obilazak manastira Ravanica

Predsednik se po dolasku u ovu veliku svetinju poklonio moštima Kneza Lazara, a potom je razgovarao sa meštanima. Predsednik je nastavio da sluša pitanja i rešava probleme građana.

Jedna gospođa je prišla predsedniku samo da mu kaže da "mlađe izgleda u prirodi". On se zahvalio na komplimentu, a onda uz osmeh rekao: "Ne pamtim da mi je to neko rekao".

Opširnije u POSEBNOJ VESTI.