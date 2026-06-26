Zamenik komandanta ukrajinskog puka bespilotnih sistema "KRAKEN" Konstantin Nemičev izjavio je danas da bi Ukrajina mogla da gađa "centre donošenja odluka" u Belorusiji ukoliko Rusija, zajedno sa beloruskim snagama, pokuša novu ofanzivu preko beloruske teritorije.

Nemičev je u intervjuu za RBK-Ukrajina rekao da su ukrajinske odbrambene linije na granici sa Belorusijom spremne i da bi bespilotni sistemi i pešadijske jedinice "nastojali da unište svaku kolonu koja bi pokušala prodor na ukrajinsku teritoriju".

Prema njegovim rečima, scenario iz 2022. godine, kada su ruske snage napredovale ka Kijevu preko severa zemlje, danas "nije realan", jer bi velike vojne kolone bile uništene pre nego što bi stigle do svojih ciljeva, preneo je Unian.

On je ocenio da trenutno ne postoji velika pretnja za velike ukrajinske gradove iz pravca Belorusije zbog ograničenog broja raspoređenih snaga, ali je upozorio da su mogući pokušaji upada u pogranična područja i stvaranja tampon-zone, po uzoru na operacije u Harkovskoj i Sumskoj oblasti.

Nemičev je dodao da bi provokacije i gomilanje neprijateljskih snaga na granicama mogli da se nastave i nakon završetka rata.

Ukrajinska Državna granična služba saopštila je da trenutno nema koncentracije udarnih snaga niti značajnijeg pojačavanja vojnih jedinica i opreme u neposrednoj blizini granice sa Belorusijom.

Ipak, prema obaveštajnim podacima, ruski uticaj u toj zemlji se nastavlja, uključujući izgradnju vojnih objekata i infrastrukture u unutrašnjosti Belorusije.

Ukrajinske vlasti navode da se u Belorusiji i dalje nalazi određeni broj vojnika raspoređenih još od 2022. godine, nakon što je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko tvrdio da iz Ukrajine dolazi bezbednosna pretnja.

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