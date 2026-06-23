Ruske snage su se infiltrirale u ukrajinski industrijski grad Kostjantinovka, deo takozvanog pojasa tvrđava i ključnu „kapiju“ ka ostatku Donbasa u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski vojnici kažu da je ceo grad, koji je deo istočnih odbrambenih linija zemlje, efikasno u „sivoj zoni“ – što znači da više nije pod punom kontrolom nijedne strane.

Rusko Ministarstvo odbrane kaže da su ruske snage pojačale operacije na jugozapadu grada i da okružuju ukrajinske trupe.

Ruski napredak izazvao je zabrinutost među Ukrajincima da bi ruske snage mogle da opkole i zauzmu Kostjantinovku, što bi im moglo otvoriti put za dalje napredovanje ka Kramatorsku i Slavjansku, poslednjim većim ukrajinskim uporištima u istočnoj Donjeckoj oblasti, piše britanski medij.

- Oni ulaze u područja iza naših leđa, a u urbanim uslovima ih je izuzetno teško suzbiti - rekao je za BBC ukrajinski operater drona koji deluje u oblasti Kostjantinovke. Dodao je da je situacija postala "velika kriza", prema pisanju britanskog „Telegrafa“.

Ruske trupe koje napreduju sa juga viđene su čak do Kostjantinovke na severu. Koristeći strategiju sličnu onoj koja je korišćena za zauzimanje Pokrovska 2025. godine, ruske snage su počele da napreduju duž bokova grada kako bi ga opkolile i presekle mu linije snabdevanja.

Neizvesna sudbina

Prošlog meseca, mediji su, pozivajući se na ukrajinske obaveštajne službe, tvrdili da su vrhovni ruski komandanti uverili ruskog lidera Vladimira Putina da do kraja godine mogu da zauzmu Kramatorsk i Slavjansk, gradove koji čine srce odbrambenog pojasa. Takav proboj bi približio Kremlj ostvarenju jednog od njegovih najvažnijih ciljeva - osvajanju celog Donbasa.

Ali Kijev odbacuje tvrdnje da je Kostjantinovka okružena. Brigadni general Aleksandar Bakulin, komandant 19. korpusa ukrajinske vojske, rekao je da „situacija ostaje pod kontrolom“ i da „neprijatelj ne napreduje“.

Ukrajinska vojska navodno pokreće razornu operaciju u Donbasu: „Ovo je prva takve vrste u modernoj istoriji“. Međutim, priznaje da se oko 130 ruskih vojnika trenutno nalazi unutar grada. Prema poslednjim informacijama ukrajinskih vlasti, u Kostjantinovki je ostalo oko 2.000 civila, a grad je odsečen od svih hitnih službi.

Ukrajinski pojas utvrđenja je strateški važna odbrambena linija dugačka oko 48 kilometara koja se proteže preko severnog dela Donjecke oblasti. Čini okosnicu odbrane istoka zemlje i sastoji se od četiri ključna grada koje Rusija do sada nije uspela da osvoji - Slovjanska, Kramatorska, Družkivka i Kostjantinovka.

Iako je Kremlj više puta pokretao ofanzive u tom području, američki istraživački centar Institut za proučavanje rata (ISW) procenjuje da bi, uz sadašnji tempo napretka, Rusiji mogle biti potrebne najmanje dve godine da osvoji ostatak Donjeckog regiona.

Šejn O’Rurk, stručnjak za rusku istoriju na Univerzitetu u Jorku, opisao je situaciju u Kostjantinovci kao „uravnoteženu“, dodajući da bi osvajanje ostatka Donjecke oblasti „dalo Putinu lažni argument da proglasi neku vrstu pobede“.

„Sudbina grada trenutno deluje neizvesno, ali to smo videli i sa mnogim drugim gradovima. Rusi imaju naviku da tvrde da su gradovi pali mnogo pre nego što su zapravo pali, a u nekim slučajevima to je postalo gotovo ritual. Ako grad padne, to će biti gubitak, ali ne verujem da će to značiti kraj odbrambenog pojasa. Osvajanje celog Donjeckog regiona je skoro sve što je ostalo od prvobitnih ratnih ciljeva Rusije 2022. godine. Putin to očajnički želi. To bi mu dalo lažni argument da proglasi neku vrstu pobede. Ali i dalje bi bilo drugih gradova u odbrambenom pojasu“, rekao je O’Rurk za „Telegraf“.

Ruska proboj u Kostjantinovku dolazi u trenutku kada je rusko-ukrajinski rat ušao u period relativne stagnacije na većem delu linije fronta. Nakon napada ukrajinskog dronova na najveću moskovsku rafineriju prošle nedelje, Rusija je povukla jedan sistem protivvazdušne odbrane sa linije fronta i premestila ga u Moskvu radi zaštite prestonice. Ukrajinski komandanti tvrde da njihove snage ove godine vraćaju više teritorije nego što gube.

U svom najnovijem izveštaju, ISW navodi da rusko Ministarstvo odbrane i državni mediji nastavljaju da iznose preuveličane tvrdnje o navodnom ruskom napretku kod Limana i Kostjantinovke, uključujući objavljivanje snimaka koji su verovatno generisani ili modifikovani veštačkom inteligencijom.

Ministarstvo odbrane i drugi ruski izvori objavili su snimak na kojem se tvrdi da ruske snage podižu zastavu u Limanu, ali ISW kaže da njegovi analitičari nisu mogli da potvrde autentičnost snimka i da postoji razlog za verovanje da je možda izmenjen veštačkom inteligencijom.

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