Partneri Ukrajine najavili su 4 milijarde dolara pomoći zemlji, a u toku je i rad na 21. paketu sankcija Rusiji, dok su istovremeno Velika Britanija i Kanada uvele nova ograničenja protiv zemlje agresora, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sumirajući rezultate samita grupe G7, sastanka u Ramštajn formatu i samita Evropske unije.

“Ove nedelje je bilo produktivnog rada na samitu G7, na sastancima Kontakt grupe za odbranu Ukrajine i Evropskog saveta, kao i na bilateralnim sastancima sa partnerima. Svaki razgovor je bio o tome kako da se pruži veća zaštita našem narodu, kako da se podrže vojnici i približi kraj rata“, naveo je Zelenski na Telegram kanalu.

On je napomenuo i da je devet zemalja prijavilo svoje doprinose u ukupnom iznosu od skoro milijardu dolara programu PURL, u okviru kojeg evropske zemlje kupuju američko oružje za Ukrajinu.

“Radili smo i na pritisku na Rusiju, pri čemu su nove sankcije uvele Velika Britanija i Kanada, a već smo aktivno u dijalogu sa Evropskom unijom kako bi 21. paket sankcija bio brži i ograničio Rusiju upravo tamo gde će biti najprimetniji“, ukazao je ukrajinski predsednik, prenela je agencija Ukrinform.

On je podsetio da su nakon sastanka Kontakt grupe, partneri najavili 4 milijarde dolara nove pomoći za Ukrajinu.

“Vraćamo se kući sa novim mogućnostima za odbranu. Zahvaljujem svim našim prijateljima koji nastavljaju da podržavaju Ukrajinu. Svaki paket pomoći spasava živote naših ljudi od ruskih udara i pomaže u približavanju mira“, zaključio je Zelenski.

Na sastanku Evropskog saveta, lideri EU doneli su političku odluku da produže sektorske sankcije protiv Rusije na 12 meseci, umesto uobičajenih šest, podsetio je Ukrinform.