Posle tropskih vrućina, danas je područje Milana pogodilo prvo nevreme od najavljenih na severu Italije. Vetar i obilna kiša počeli su oko 18:30, kada su se nad gradom nadvili tamni oblaci i naglo prekinuli sunčano vreme. Najjače padavine zabeležene su u severnim i centralnim delovima metropole, kao i u okolnim područjima, a nevreme se potom proširilo prema Varezeu, Komu i Bergamu.

U Milanu su vatrogasci, Civilna zaštita i lokalna policija u stanju pojačane pripravnosti. Posebno se prate reke Sevezo i Lambro zbog mogućih poplava, kao i rizika od obaranja drveća usled jakog vetra.Vremenske prognoze ukazuju na promenljive temperature koje bi mogle doneti kratko osveženje i ublažiti toplotni talas, ali se srednjoročno ponovo očekuje povratak visokih temperatura.

Grmljavina, munje i jaka kiša

Posle dana nepodnošljivih sparina, Milano je pogodio dugo očekivani pljusak, donoseći predah od toplotnog talasa. Kiša predstavlja olakšanje za mnoge građane iscrpljene visokim temperaturama, ali raste zabrinutost zbog moguće jačine i opasnosti od grmljavinskih nepogoda. U pojedinim delovima grada prijavljena je oluja sa veoma jakim vetrom.

Centar za praćenje prirodnih rizika Regiona Lombardija izdao je žuto upozorenje zbog opasnosti od nevremena, koje važi od 16 časova do ponoći danas.

Vlasti apeluju na građane da prate razvoj vremenske situacije i izbegavaju nepotrebna putovanja tokom najintenzivnijih faza nevremena.

(Leggo)