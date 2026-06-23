Novinari su Trampa pitali o najavljenoj reviziji američkog vojnog prisustva u članicama NATO-a, koju sprovodi ministar odbrane Pit Hegset, kao i da li Vašington planira povlačenje svojih snaga iz Evrope.

"Mi smo bili sjajna članica NATO-a, na mnogo načina jedina prava, svakako dominantna članica. Platili smo bilione dolara tokom godina, ne milijarde, već bilione dolara da bismo zaštitili Evropu. Kada smo mi želeli nešto da saznamo – a meni zapravo nije bila potrebna nikakva pomoć, više me je zanimalo iz radoznalosti, rekao sam Pitu: „Hajde da vidimo da li će se oni zaista pojaviti“. I pozvali smo ih, ali njih nije bilo uz nas. Glupo je što nisu bili", izjavio je Tramp.

Dodao je kako Kir Starmer "nije bio tamo" i kako se "narodu u Ujedinjenom Kraljevstvu se nimalo nije dopalo što ga nema".

-Starmer je rekao "ne". Zapravo, rekao je i nešto gore od "ne". Rekao je: "Doći ćemo čim pobedite". Ja sam mu odgovorio: "Ne trebate nam kada već pobedimo". Pre nego što sam krenuo u akciju, pozvali smo ga, a on je rekao: "O, vau, stići ćemo". S njim nismo imali posla sa Vinstonom Čerčilom, to vam mogu garantovati. Ali Starmer je rekao da će biti tamo, zar ne, Pite? Čim pobedimo. Čim pobedimo, oni će doći i pomoći nam, važi?", rekao je Tramp.

Osim Velike Britanije, predsednik SAD je kao loše partnere u Alijansi izričito naveo i druge velike evropske države, ponovo dovodeći u pitanje opravdanost ogromnih američkih izdvajanja za zajedničku odbranu.

"Italija je bila veoma loša. Italija je bila veoma loša, a i druge zemlje. O, Nemačka je bila veoma loša. Potrošili smo sav taj novac, mislim da trošimo oko 600 milijardi dolara godišnje, zar ne? Rekao bih da je toliko. Brojke koje izdvajamo za NATO su potpuno lude, a njih nije bilo za nas. Zato kažem Pitu i svima ostalima, ako trošimo sav taj novac, stotine milijardi dolara da ih zaštitimo, uglavnom od Rusije... Slušajte, trošimo sav taj novac, a onda kada nam možda zatreba pomoć oko nekih manjih stvari, a ovo su male stvari, nije ono veliko, ovo je sitnica – oni kažu: „Ne, radije ne bismo pomogli“. Glupo je to reći, jer i mi isto možemo da kažemo njima, ako budemo želeli", zaključio je Tramp.

Podsetimo, Tramp je za vikend novinarima rekao da pretpostavlja da će Kir Starmer podneti ostavku.

- Kir Starmer će podneti ostavku na mesto premijera Velike Britanije. Ozbiljno je podbacio u dve veoma važne oblasti - imigraciji i energetici (otvorite eksploataciju nafte u Severnom moru). Želim mu sve najbolje - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.