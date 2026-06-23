Grigorij Nehorošev, ruski novinar koji je sebe nazivao "ličnim neprijateljem" Vladimira Putina, pronađen je mrtav u 69. godini u Rigi, u Letoniji, prenosi grčki poratl Pronjuz.

Prema navodima letonskog medija Delfi, Nehorošev je preminuo u svom domu nakon što je konzumirao divlje pečurke koje je sam ubrao u svom dvorištu.

Iako je imao veliko iskustvo u sakupljanju pečuraka, ispostavilo se da su ove bile otrovne. Letonske vlasti će obaviti obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

"Lični neprijatelj" Putina

Nehorošev je poslednjih 11 godina živeo u Letoniji kao politički izbeglica.

Često je izražavao zabrinutost za svoju bezbednost, verujući da je meta ruskih službi zbog svojih otkrića.

Veliki skandal iz 2008. godine

Međunarodnu pažnju privukao je 2008. godine kada je, kao glavni urednik lista Moskovski Korespondent, objavio da se navodno Vladimir Putin sprema da se razvede od supruge Ljudmile kako bi se oženio olimpijskom šampionkom u ritmičkoj gimnastici Alinom Kabajevom.

Tekst je izazvao ogromnu pažnju javnosti. Ubrzo nakon toga novine su prestale da izlaze, dok je Nehorošev bio ispitivan od strane ruskih vlasti i napustio je zemlju.

Putin je tada negirao te navode, optužujući one koji "zadiru u privatni život drugih ljudi".

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