Jedan od najneobičnijih i do danas nerazjašnjenih zločina dogodio se 21. jula 2014. godine u Bačvanskoj ulici na Vračaru, nedaleko od Centralnog zatvora. Tada je u pekari „Čarobnjak“ ubijen pekar Savan B. (40).

Stravičan prizor zatekla je radnica koja je oko pet sati ujutru došla na posao. U proizvodnom delu pekare pronašla je kolegu kako nepomično kleči naslonjen na zid. Kada mu je prišla, shvatila je da je mrtav i odmah pozvala pomoć.

Istragom je utvrđeno da je Savan pogođen sa dva hica u grudi. Ono što je posebno zbunilo istražitelje jeste činjenica da niko od stanara u okolini nije prijavio pucnjeve, zbog čega se sumnjalo da je korišćeno oružje sa prigušivačem.

Pljačka je odmah isključena kao motiv. U pekari nije bilo premetačine, novac nije nestao, a kod ubijenog su pronađene lične stvari. Zbog toga se verovalo da je ubica došao sa jasnom namerom da likvidira pekara i da ga je verovatno poznavao.

Savan nije imao kriminalni dosije i među poznanicima je važio za mirnog i vrednog čoveka. Iza sebe je ostavio troje dece, a prijatelji su tvrdili da se nikome nije zamerio.

Tokom godina pojavile su se različite teorije o motivu ubistva. Pominjani su dugovi, poslovni problemi, ali i ljubavni odnosi. Međutim, nijedna od tih verzija nikada nije potvrđena dokazima.

Više od decenije kasnije, ubica pekara iz Bačvanske ulice nije pronađen, a zločin je ostao jedna od najvećih misterija beogradske crne hronike.