Jedno od najpoznatijih i najmističnijih ubistava u istoriji srpskog podzemlja dogodilo se 28. oktobra 1992. godine, kada je Aleksandar Knežević Knele, tada jedna od najpoznatijih figura beogradskog asfalta, pronađen mrtav u sobi luksuznog hotela u Beogradu.

Vest o njegovoj smrti odjeknula je kao bomba. Čovek o kome su kružile brojne priče, koji je za mnoge bio simbol burnih devedesetih, pronađen je likvidiran pod okolnostima koje ni do danas nisu u potpunosti razjašnjene.

Prema tadašnjim informacijama, Knele je pronađen sa prostrelnim ranama u hotelskoj sobi. Policija je odmah pokrenula istragu, ali uprkos brojnim operativnim saznanjima, nikada nije utvrđeno ko je povukao obarač, niti ko je naredio likvidaciju.

Njegovo ime tih godina izazivalo je strahopoštovanje na ulicama Beograda. Važio je za jednog od najuticajnijih ljudi beogradskog podzemlja, a mnogi su verovali da je upravo zbog svog položaja postao meta moćnih protivnika.

Godinama nakon ubistva pojavljivale su se različite teorije. Jedni su tvrdili da je stradao u obračunu kriminalnih grupa, drugi da je uklonjen zbog sukoba oko prevlasti u podzemlju, dok su treći govorili o osveti i neraščišćenim računima. Nijedna od tih priča nikada nije zvanično potvrđena.

Posebnu misteriju izazvalo je to što su mnogi ljudi iz kriminalnog miljea, koji su tih godina pominjani u vezi sa zločinom, kasnije i sami završili nasilno. Zbog toga je slučaj Kneletovog ubistva godinama bio predmet brojnih spekulacija, ali i tema dokumentaraca, knjiga i novinskih tekstova.

Više od 30 godina kasnije, jedno pitanje i dalje nema odgovor – ko je i zašto ubio Aleksandra Kneževića Kneleta?

Njegova likvidacija ostala je jedna od najvećih misterija srpskog podzemlja i jedan od retkih zločina o kojem se i danas govori sa istom dozom znatiželje kao i početkom devedesetih.