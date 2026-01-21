Borba protiv mafije nije samo pitanje policije, već političke volje i morala, kaže lider PzP Nebojša Medojević.

"Na današnjoj političkoj sceni vidim malo snaga koje su spremne da idu do kraja, bez kompromisa. Postignut je društveni dogovor elita i građana o korupciji i kriminalu, pa se poštovanje dila iz 2020. nastavlja. Ja sam uložio sve što sam imao i izgubio na ruletu politike. Crna Gora ide ka krahu i bankrotu. Ali, ja sam Crnogorac, nisam milogorac! Ja pratim put Svetog Petra Cetinjskog i Petrovića. Mi ćemo nastaviti borbu, jer DPS mafija ili slobodna Crna Gora – oboje ne može!", naveo je on.