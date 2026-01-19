Nemačka razmatra povećanje zakupa za vojne baze Sjedinjenih Američkih Država kao odgovor na odluku američkog predsednika Donalda Trampa da uvede carine od 10 odsto na robu iz više evropskih zemalja, piše list Tajms.

Prema tim navodima, ova mera razmatra se kao politički i ekonomski odgovor Berlina na Trampovu odluku da zbog spora oko Grenlanda uvede dodatne carine na uvoz robe iz osam država koje šalju proizvode na američko tržište.

Nema zatvaranja baza, već promena finansijskih uslova

Izvori Tajmsa navode da se ne razmatra zatvaranje američkih baza niti povlačenje američkih trupa iz Nemačke, već isključivo revizija finansijskih aranžmana pod kojima SAD koriste nemačke vojne objekte.

Posebno bi mogle da budu pogođene velike američke baze kao što su Ramštajn i Štutgart, koje predstavljaju ključne logističke i komandne centre američke vojske u Evropi. Koliko bi tačno zakup mogao da poraste, za sada nije precizirano.

Nemačka vlada, prema pisanju lista, smatra da je povećanje zakupa legitiman odgovor na jednostrane trgovinske mere koje je uveo Vašington, posebno u trenutku kada se odnosi sa evropskim saveznicima dodatno zatežu zbog pitanja Grenlanda.

Trampove carine kao okidač

Američki predsednik Donald Tramp ranije je najavio uvođenje carina od 10 odsto na svu robu koja se uvozi u Sjedinjene Američke Države iz osam zemalja, kao deo pritiska u vezi sa pitanjem Grenlanda. Tramp smatra da je ostrvo ključno za bezbednosne interese SAD i ne krije nameru da pokuša da ga stavi pod američku kontrolu.

Ova odluka izazvala je nezadovoljstvo u više evropskih prestonica, a Berlin sada razmatra konkretne poteze kojima bi odgovorio na nove trgovinske barijere.

Povlačenje nemačke misije sa Grenlanda

Ranije je saopšteno da su nemačke oružane snage obustavile svoju misiju na Grenlandu i da su u kratkom roku napustile ostrvo. Taj potez dodatno je podgrejao spekulacije o rastućim tenzijama između saveznika unutar NATO-a, posebno u vezi sa arktičkim regionom, čiji značaj raste zbog bezbednosnih, energetskih i geopolitičkih interesa velikih sila.

Povećanje zakupa za američke baze u Nemačkoj, ako bude sprovedeno, moglo bi da postane jedan od prvih konkretnih poteza Berlina kao odgovor na Trampovu trgovinsku i spoljnopolitičku strategiju prema Evropi.

