Prema tim navodima, odluka je doneta iznenada, bez ikakvog zvaničnog saopštenja, prenose mediji.

Reč je o grupi od 15 vojnika i oficira Bundesvera, na čelu sa admiralom Štefanom Paulijem, koji su već prebačeni na aerodrom u Nuku i trebalo bi da napuste grad letom avio-kompanije Ajslender.

Prema dostupnim informacijama, sve planirane aktivnosti nemačkog kontingenta na Grenlandu su otkazane.

Odlazak u strogoj tajnosti

Mediji navode da se povlačenje sprovodi u uslovima potpune tajnosti. Nema zvaničnih izjava iz Berlina, niti objašnjenja zbog čega je naređen hitan odlazak nemačkih vojnika sa Grenlanda.

Nalog je, prema navodima izvora, stigao rano jutros, a vojnici su dobili instrukcije da bez odlaganja spakuju opremu i krenu ka aerodromu.

Otkazane sve aktivnosti

Kako se navodi, nemački vojnici su na Grenlandu imali planirane različite aktivnosti, ali su one sve redom otkazane nakon hitnog naređenja iz Berlina.

Za sada nije poznato da li je povlačenje povezano sa bezbednosnim rizicima, političkim razlozima ili nekom drugom vrstom procene nemačkih vlasti.

Zvanične institucije Nemačke se zasad nisu oglasile, a detalji ove iznenadne odluke ostaju nepoznati.

