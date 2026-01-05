Milivojević je danas još jednom bedno pokušao da dehumanizuje lik i delo predsednika Vučića. A naravno, iskoristio je trenutnu aktuelnost - zarobljavanje Nikolasa Madura.

Lider DS poredio je Vučića i Madura, Vučića nazivajući "balkanskim Madurom", još jednom ponovivši laž o korišćenju zvučnog topa!

On je rekao da je sličnost između njih dvojice u tome što "obojica ne poštuju povelju Ujedinjenih nacija koja kaže da su univerzalna ljudska prava neprikosnovena i da je zabranjeno pucati soničnim oružjem na građane.

Time je još jednom ponavio neistinu za koju je više puta ustanovljeno da je laž i spin blokadera.

Rekao je takođe i da će Vučić proći kao Maduro, samo će "ležati u Zabeli".

Još jednom je u bezumlju pokazao da mu je napad na Vučića zapravo - jedina politika koju ima.

BONUS VIDEO