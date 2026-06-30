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Obraćanje predsednika Vučića

"Ponosan sam na ono što smo videli, i želim puno uspeha u radu svim pripadnicima. Oni su danas kombinovano obavili vrlo kompleksne zadatke, koristeći skoro svuda bojevu municiju. Oni predstavljaju snagu Srbije. Želim vam da rastete još brže, a mi ćemo se pobrinuti za svu opremu," rekao je Vučić.

"I njemu smo obezbedili velika primanja pa sada može da se brčka u Hrvatskoj. Nek nastavi Ponoš da se brčka. Što se tiče mera to smo donosili za one koji mnogo teže žive od njega. Ovo nam je 10 put da dajemo jednokratna davanja. A sve mere i sve pakete čini mi se da smo uvek nalazili način. To se zove briga o ljudima. A uskoro će moći da vide ko koliku podršku ima u narodu. Oni sebe lažu kada govore o naših 45%, a svojih 35%."

"Što se tiče Žandarmerije, ni jedno od tih lica ne obezbeđuje ni Radojičića ni Veselinovića. Žandarmerija ne obezbeđuje navedena lica," rekao je Vučić.

Obraćanje Žandarmeriji

"Ovo je bilo divno. Hvala vam na rodoljublju, na trudu i radu. Hvala vam što Srbije uvek može nas da računa. Sve najbolje i živela Srbija," poručio je predsednik Vučić obraćajući se pripadnicima Žandarmerije.

Vučić je od jedinice Žandarmerije na poklon dobio ikonu Kneza Lazara.

Pokazna vežba Žandarmerije

Prvu tačku izvešće pripadnici Žandarmerije iz Kragujevca i Novog Sada. U pitanju je zaustavljanje otetog autobusa.

U sledećoj vežbi Žandarmerija je izvela desant iz helikoptera na zgradu u kojoj su se zabarikadirali teroristi, koje su potom eliminisali.

"Videli ste neverovatnu koordinaciju na drugoj tački, na prvoj je sve za tri sekunde bilo završeno."

"Žandarmerija nam je važna jedinica i za odbranu zemlje. Pripadnici Žandarmerije su uvek bili tu kada se zemlja branila i štitila. Oni su uz Kobre bili najsupešniji i u Dubaiju u takmičenjima. To su nam najbolje jedinice vojna i policijska - rekao je Vučić i dodao da će se za ljude koji su na terenu obezbediti veća primanja nego za one koju su u kancelariji, te da još uvek ne zna koji će biti način za to."

"Ono što je važno je da za ljude koji su na terenu obezbedimo nešto više u odnosu na one koji su u kancelariji. Pogledajte, ovi momci u crnom pa ceo dan na suncu. Pogeldajte kako su spremni svi. Svuda su gde treba da se pojave i da zaštite i od terorizma i od svih drugih pošasti," rekao je Vučić.

"Problem je kada je plata onog policajca na ulici 90.000. Jel to više nego što je bilo, pa jeste. A je li dovoljno, pa nije. Ali je velika stvar što nam se ovoliko ljudi prijavilo," rekao je.

"Kao i sa vojskom, uvek je najveći odziv na jugu Srbije. Drži nam vojsku, policiju, sve, jug, i jugo-istok."

"Svaki ronilac u Žandarmeriji ima i mokro, i suvo odelo, i regulatore i BCD-ijeve, i to na ličnom zaduženju. To nikada nije bilo. Imamo svu opremu," rekao je pripadnik jedinice predsedniku Vučiću.