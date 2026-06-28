On je tokom govora poslao šest ključnih poruka u vezi sa budućnošću njegove političke karijere i Srbije.

"Još nekoliko nedelja ću biti predsednik, onda podnosim ostavku"

Poručio je da će još nekoliko nedelja biti predsednik, nakon čega će podneti ostavku na funkciju predsednika Republike.

Vučić je naveo da je rukovodstvu SNS rekao da će im, ukoliko to budu tražili i želeli, još na predstojećim izborima pomoći da dobiju narodno poverenje kako bi u naredne četiri godine mogli da ostvare sve o čemu je govorio.

- Biću još samo nekoliko još nekoliko nedelja predsednik, tada podnosim ostavku. Ništa nije doživotno i hvala Bogu da nije. Tako da, hvala vam na svim lepim željama i rečima - rekao je Vučić

Dodao je da je njegov predlog da se lista SNS na predstojećim izborima zove "Ujedinjena Srbija".

- Moj predlog je da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima, zove 'Ujedinjena Srbija'. Ne "Ujedinjeni za nešto", već "Ujedinjena Srbija". To je najlepši moto koji možemo da imamo.

- Ništa lepše ne postoji, da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste - istakao je Vučić.

"Moramo da sačuvamo vojnu neutralnost i samostalno donosimo odluke"

Izjavio je i da Srbija po svaku cenu mora da pokuša da sačuva svoju vojnu neutralnost i da nastavi da samostalno donosi odluke, da ispunjava svoje obaveze na evropskom putu, ali i čuva tradicionalna prijateljstva sa Kinom i Rusijom.

- Mi hoćemo da sami štitimo i branimo svoje nebo, ne da nam to čuva neka strana vojska. Da se uvek ponosimo snagom svojih aviona, svojom protivvazduhoplovnom odbranom, svojom vojskom, svojom policijom. I nema cenu, jer to je sloboda. Tada ste slobodni i tada znate da ste uvek sposobni i možete svoju zemlju da branite - istakao je Vučić.

Podsetio je da je sutra Vidovdan i da će sutra, povodom tog praznika, građani u Batajnici i na Pasuljanskim livadama moći da vide čime Srbija raspolaže.

- Videćete šta sve Srbija danas ima i zašto niko neće moći da napadne Srbiju - istakao je Vučić.

Dodao je da moramo sebe dalje ubrzano da menjamo, ali i samostalno donosimo odluke.

- Ne moramo da ispunimo svaki zahtev i jedini smo koji to nismo učinili. Nama niko ne šalje mejl ili faks i kaže: 'Morate da se usaglasite sa nekom deklaracijom koja stiže iz bilo kog centra u svetu.' Iz Brisela, Vašingtona, Moskve, bilo odakle. Srbija samostalno donosi svoje odluke - naveo je Vučić.

Kada je reč o evropskom putu, ukazao je da Srbija treba da uradi sve kako bi ubrzala taj proces i ispunila svoje obaveze, ali i da sačuva svoja tradicionalna prijateljstva.​

- Mi da kvarimo svoja prijateljstva tradicionalna sa onima poput Narodne Republike Kine, koji su bili sa nama u najtežim trenucima tokom korone, da kvarimo tradicionalna prijateljstva sa Ruskom Federacijom, nećemo to da radimo. Mi svoje prijatelje kada je teško ne bacamo i ne odričemo se. Čuvamo ta prijateljstva jer prijateljstvo nije kad vam je lepo i kad je lako, već i kada je teško. A da li ćemo da požurimo na evropskom putu? Da, hoćemo. Uradićemo ono što su naše obaveze - naveo je Vučić.

"Moj predlog je da se naša lista za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija"

Izjavio je i da je njegov predlog da se lista SNS na predstojećim izborima zove "Ujedinjena Srbija".

- Moj predlog je da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima, zove 'Ujedinjena Srbija'. Ne 'Ujedinjeni za nešto', već 'Ujedinjena Srbija'. To je najlepši moto koji možemo da imamo. Ništa lepše ne postoji, da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste - istakao je Vučić.

Naglasio je da će na izborima lista izaći sa svim rezultatima, najavljenim planovima i programima, odnosno sa svime čime bi moglo i dalje da se pomaže srpskom narodu, ma gde da živi.

Navodeći da će za nekoliko nedelja podneti ostavku na mesto predsednika, Vučić je naveo da je rukovodstvu Srpske napredne stranke rekao da će im, ako oni to budu tražili, pomoći da još na predstojećim izborima dobiju narodno poverenje.

"U narednom periodu pomilovaću one koji su iz neznanja počinili krivična dela"

- Ja ću u narednom periodu da pomilujem mnoge ljude. I naše, kako bi neko rekao pogrešno, i njihove, jer su to sve naši ljudi. I naši i njihovi su naši. Mi smo jedna porodica, mi smo Srbija - rekao je Vučić.

Dodao je da neće moći da pomiluje sve, odnosno one koji su činili najteža dela.

- Neću moći sve, one koji su činili najteža dela, ali sve one koji su iz neznanja, nehata, slučajnosti počinili neka dela, progledaću kroz prste i pokazaću da moramo da budemo jedna i ujedinjena Srbija - naveo je Vučić.

"Veliko povećanje penzija i pre januara, u ponedeljak novi plan"

Najavio je i da će penzioneri u ponedeljak čuti novi plan i naveo da će biti zadovoljni novim merama, ističući da sledi veliko povećanje penzija i pre januara.

- Bićete veoma zadovoljni novim merama i sledi vam i veliko povećanje penzija i pre januara, dakle računam u novembru i decembru, već ove godine. A imaće i pre toga nešto što će mnogo da vas obraduje - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da se Srbija u prethodnom periodu suočavala sa velikim izazovima, od poplava, migracija, korone, rata u Ukrajini, na Bliskom Istoku, dodajući da je bilo mnogo problema, milion muka i da su nas sve nedaće ovoga sveta zadesile.

- Ali uvek smo bili zajedno i ujedinjeni i tako smo mogli da prevazilazimo te krize i da uvek napredujemo. Danas je Srbija među najsnažnijim i najbrže rastućim zemljama u Evropi, najbrže rastuća u regionu, a četvrta u Evropi - istakao je Vučić.

"Uvek smo spremni za razgovor, ali nikada o tome kome pripada Kosovo i Metohija"

Istakao je da je Beograd uvek bio spreman na razgovore u vezi Kosova i Metohije, ali ne one koji su se ticali toga čija je teritorija i kome pripada srpska južna pokrajina.

Vučić je kazao da je pravio i političke greške, ali da je uvek i u najtežim trenucima bio uz svoju zemlju.

- Sećate li se koliko je bilo teških razgovora oko Kosova i Metohije? Ali smo uvek i u najtežim trenucima znali da kažemo: o svemu hoćemo da razgovaramo, uvek hoćemo da razgovaramo, ali nećemo da pregovaramo i da razgovaramo čija je to teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu Srbije, to je za nas Sveto pismo i toga ćemo se uvek držati - istakao je Vučić.

Zahvalio je Srbima sa Kosova i Metohije koji su došli na današnji skup na platou ispred Narodne skupštine Srbije u Beogradu i zamolio sve prisutne da ih pozdrave velikim aplauzom.

- Srbima sa Kosova i Metohije hvala što čuvaju naše ime i prezime, a mi ćemo uvek biti uz njih - kazao je.

Vučić je naveo da je bilo i teških trenutaka u Ujedinjenim nacijama.

- I tada smo se borili za svoju zemlju. I tada smo znali da idemo protiv najmoćnijih, najvećih, najsnažnijih sila ovoga sveta. I uspeli smo svi zajedno, ujedinjeni, da se izborimo i da pokažemo da jedan mali slobodarski narod i najmoćnijima može da nanese poraz. Pokazali smo da kada smo zajedno sve možemo - rekao je Vučić.

Kako je naveo, i dijaspora je pokazala da kada god je potrebno može da pomogne i da želi da pomogne.

- I zato sam zahvalan i ljudima iz Beča i iz mnogih drugih mesta širom sveta koji su došli danas u Beograd i koji podržavaju Srbiju, koji čine sve da Srbija bude predstavljena u najboljem svetlu. Mali je broj onih koji Srbiju žele da predstave u najgorem svetlu i da uvek kažu kako je Srbija problem - istakao je Vučić.