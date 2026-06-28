Pored glasanja, kao što je ranije predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio, građani su imali i priliku da svako napiše ono što ga muči i da iznese svoje primedbe.

- Najveći lider u svetu, najbolji predsednik Srbije do sada. Hvala na svemu što ste uradili... - navodi se u jednom od pisama upućeno predsedniku Vučiću.

Učesnici su birali oblasti za koje su smatrali da bi u narednom periodu trebalo da budu u fokusu državne politike.

Na glasačkom listiću nalazilo se ukupno 15 oblasti koje su prepoznate kao ključne za budući razvoj zemlje.

Građani mogli da iskažu svoje mišljenje i tako doprinesu određivanju pravaca u kojima bi Srbija trebalo da nastavi razvoj.

Na ovaj način građani su dobili priliku da neposredno iskažu svoje stavove o temama koje smatraju najvažnijim, od unapređenja penzionog sistema i zdravstva, do razvoja infrastrukture i drugih oblasti koje mogu uticati na budućnost Srbije.

Kako je izgledalo glasanje na velikom skupu "Srbija, jedna porodica možete detaljnije pročiati u našoj posebnoj vesti OVDE