Učesnici biraju oblasti za koje smatraju da bi u narednom periodu trebalo da budu u fokusu državne politike, a Alo! ekskluzivno objavljuje kako izgleda glasački listić i koje su teme ponuđene.

Na glasačkom listiću nalazi se ukupno 15 oblasti koje su prepoznate kao ključne za budući razvoj zemlje. Građani mogu da iskažu svoje mišljenje i tako doprinesu određivanju pravaca u kojima bi Srbija trebalo da nastavi razvoj.

Na prostoru skupa postavljeno je 10 punktova za glasanje, gde su prisutni mladi aktivisti koji pomažu građanima i odgovaraju na sva pitanja i nedoumice u vezi sa postupkom. Glasanje će biti omogućeno do završetka skupa.

Na ovaj način građani dobijaju priliku da neposredno iskažu svoje stavove o temama koje smatraju najvažnijim, od unapređenja penzionog sistema i zdravstva, do razvoja infrastrukture i drugih oblasti koje mogu uticati na budućnost Srbije. Glasanje je u toku:

Kako izgleda glasanje

Građani na punktovima preuzimaju glasački listić sa ponuđenih 15 tema i biraju prioritete za koje smatraju da zaslužuju najveću pažnju u narednom periodu. Organizatori ističu da je cilj da se čuje mišljenje što većeg broja učesnika skupa.

Kako je ranije rekao predsednik Vučić, tokom skupa će biti izložene glasačke kutije, gde će građani biti u prilici da zaokruže pet od petnaest važnih tema koja se tiču državnih pitanja i pravaca kojim bi građani želeli da se država kreće.

"Svi ljudi koji dođu na skup imaće priliku da dobiju papir, gde će biti 15 važnih tema, od kojih svako ima pravo po pet da zaokruži i kaže da su mu to najvažnije stvari koje bi želeo od države. Od veće brige o ljudima, očuvanja mira i stabilnosti, borbe za očuvanje Kosova i Metohije, poboljšanje usluga u zdravstvu i boljeg obrazovanja do rasta penzija, smanjenja cena lekova, energetske sigurnosti, većih ulaganja u kulturu, ekologiju i tako dalje", naveo je Vučić.

Kako je predsednik rekao, neće se govoriti samo o politici, već o samim ljudima, porodici, kao i volji građana i slušanja njihovih potreba.