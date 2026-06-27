Na blokaderskim medijima osvanule su najmonstruoznije uvrede izrečene od strane blokadera, a koje njihovi mediji pažljivo biraju i ističu u naslove.

U toj selekciji na naslovnoj strani prikazani su samo najodvratniji komentari, koje blokaderi upućuju većinskoj Srbiji.

Za njih je većina građana naše zemlje - stoka. A današnji veličanstven skup u Beogradu pokušavaju da predstave kao - tor.

Ne mogu da se pomire blokaderi sa činjenicom da ih većina Srbije ne podržava, već da podržava predsednika Srbije. Neće građani Srbije nikada dati svoj glas onima koji bi izdali našu zemlju i ponovo je uništili.