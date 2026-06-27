Oružane snage Ukrajine izvele su napad dronom na teritoriju muzeja "Sambekski visoti" u Rostovskoj oblasti, izjavio je guverner oblasti Jurij Sljusar i dodao da je u napadu povređeno 12 osoba.

"Sambekski visoti" je narodni vojno-istorijski muzejski kompleks posvećen Velikom otadzbinskom ratu. Njegova teritorija zauzima gotovo 14 hektara.

Ranije danas, ukrajinske snage izvele su napad na preduzeće u Volgogradu, usled kog je povređeno desetoro ljudi, naveo je guverner Volgogradske Andrej Bočarov.