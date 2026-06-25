Sa šeširima u boji Srbije - Vučević, Brnabićeva i Mali pozvali na skup 27. juna u Beogradu.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane da dođu 27. juna na skup u Beogradu u 18 časova ispred Doma Narodne skupštine.

"Dragi narode, poštovani građani, pozivam vas da 27. juna dođete u centar Beograda. Tog dana želim i svi mi voleli bismo da čujemo vas. Tog dana neće biti reči samo o politici već o ljudima, porodici, zajedništvu", naveo je Vučić u video objavi na Tiktoku.

Dodao je da će na skupu biti i mnogo drugih aktivnosti, od programa za decu, za starije, sportskih terena na kojima će posetioci moći da uživaju, do prikazivanja robota i mnogo važnih stvari za budućnost zemlje.

"Ali više od svega želimo da čujemo vas. Želimo da vidimo šta je to što vi hoćete da promenite, što biste želeli da bude drugačije, šta zajednički možemo da uradimo u budućnosti. Zato vas molim, 27.juna dobrodošli u Beograd, dobrodošli na to što zajedno moramo da uradimo u budućnosti, jer ne postoji ništa važnije od toga da zajedno gradimo budućnost Srbije. Živela Srbija", poručio je Vučić.

Podsetimo, u okviru manifestacije biće predstavljena najveća srpska zastava, kao i roboti, dok će najmlađi posetioci moći da uživaju u posebno pripremljenom dečjem programu. Poseban deo događaja biće namenjen direktnom učešću građana u određivanju prioriteta za budući razvoj Srbije. Naime, ispred Skupštine biće postavljene glasačke kutije, a posetiocima će biti ponuđeno petnaest tema koje se odnose na različite oblasti razvoja zemlje.

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