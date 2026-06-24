Na velikom skupu "Srbija jedna porodica", koji će biti održan 27. juna u Beogradu, posetioce očekuje celodnevni program sa sadržajima namenjenim deci, mladima i odraslima.

Skup počinje u 18 časova na platou ispred Narodne skupštine. Očekuje se veliki broj ljudi koji će doći da podrže nenasilje, slobodarsku Srbiju.

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Na Fejsbuku, Instagramu, Iksu i TikToku dele se snimci, fotografije i poruke podrške, dok mnogi najavljuju organizovan dolazak sa porodicama, prijateljima i komšijama. Atmosfera koja se stvara uoči okupljanja pokazuje da će Beograd u petak biti mesto jednog od najvećih političkih i narodnih skupova poslednjih godina.

Na skup je ranije pozvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da je osnovna poruka okupljanja jednostavna - da je Srbija jedna porodica i da se samo zajedništvom mogu sačuvati mir, stabilnost i dalji razvoj države.

Poseban deo programa namenjen je najmlađim posetiocima, za koje su pripremljene predstave, kreativne i edukativne radionice, kao i brojni sadržaji za igru i zabavu.

Mališani će imati priliku da uživaju u predstavi "Pepa Prase”, inspirisanoj jednim od najpopularnijih dečjih crtanih serijala, koja je i prethodnih godina privlačila veliko interesovanje publike.

Pored zabavnog programa, organizovane su i radionice edukativnog karaktera, osmišljene tako da u njima zajedno učestvuju deca i roditelji.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka manifestacije biće predstavljanje najveće srpske zastave ikada izrađene u Srbiji. Prema najavama organizatora, zastava je teška više od 800 kilograma, široka 10 metara i dugačka preko 500 metara.

Posetioce očekuje i susret sa najnovijim tehnološkim dostignućima - od humanoidnih robota i inovativnih prezentacija do interaktivnih zona u kojima će moći da se upoznaju sa savremenim dostignućima iz oblasti nauke i tehnologije.