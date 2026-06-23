„Trump Derangement Syndrome“ u izdanju srpske opozicije postaje Sindrom rastrojstva zbog Vučića.

Definicija: stanje u kojem kritika Trampa, odnosno Vučića, više nije vezana za njegove konkretne reči ili postupke, već je vođena dubokom mržnjom, histerijom, opsesijom ili fiksacijom koja ozbiljno narušava sposobnost normalne procene i racionalnog razmišljanja.

Tražiti Vučića u vesti o promeni odnosa Takera Karlsona prema Republikanskoj partiji SAD toliko je glupo i besmisleno da se jedino može objasniti fiksacijom koju izaziva upravo ovaj sindrom.

Uzgred, u čitavom svom somnabulnom traktatu Borko je prigodno izostavio jednu „sitnicu“: da je Tramp lično sa svog ajfona podelio Vučićev intervju za Brajtbart i time ga preporučio milionima svojih pratilaca.