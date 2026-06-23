Aleksandar Stojanović, urednik portala Provjereno, objavio je kolumnu o lažnoj aferi "Sarajevo safari" i upitao da li će se neko izviniti kada je postalo jasno da je reč o izmišljenoj aferi čiji je cilj bila dehumanizacija, kriminalizacija i satanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Stojanović se posebno osvrnuo na ulogu koju su u širenju ove jezive laži imali antisrbi sa dna kace - Andrej Nikolaidis i Dragan Bursać.

- Iako je od starta sve bilo na klimavim nogama i bez ijednog ozbiljnog argumenta, to nije sprečilo sarajevske medije da o svemu izveštavaju kao o nepobitnoj istini. Neki su čak u roku od nekoliko dana napisali i knjige - poput crnogorske „majke Srebrenice" Andreja Nikolaidisa. Ovaj srbofob upitne higijene, intelektualne i svake druge, već godinama se sarajevskoj javnosti podvaljuje kao vrsan autor i mislilac. Zapravo, reč je o najobičnijem prevarantu čija patološka mržnja, upakovana u preteranu patetiku, prolazi kod još nepismenijih masa. Nikolaidis je promocije svog pamfleta održavao širom FBiH, a njegov brat po „poštenju", Dragan Bursać, očekivano je bio najredovniji gost. Pogodite - ni ovu temu taj rektalni alpinista nije propustio da iskoristi kako bi naštancao bezbroj traktata bez ikakve vrednosti, naplaćujući debele honorare od različitih „medija" - piše Stojanović.

Stojanović konstatuje da je slučaj „Sarajevo safari" do srži prikazao sistem funkcionisanja sarajevske medijske falange i antisrpske ideologije.

- Tako smo došli do paradoksa: protiv srpskog novinara se pokreće postupak jer je neko u njegovoj emisiji samo spomenuo Ratka Mladića, dok bošnjački i „nezavisni novinari" iz regiona mesecima nekažnjeno šire monstruozne lažne vijesti, bez ikakve odgovornosti i bez namere da javnosti upute čak i izvinjenje. Ova pojava, nažalost, ima svoje pipke i u samoj Srbiji. Porazno je to što pojedini Srbi, vođeni slepom mržnjom prema aktuelnoj vlasti u Beogradu i Banjaluci, oberučke prihvataju ovakav antisrpski narativ kao oružje u političkoj borbi. Tužno je što nemaju ni toliko razuma da prepoznaju podvalu koja satanizuje čitav jedan narod, vešto upakovanu kao „legitiman argument" protiv režima - piše Stojanović.

Njegovo kolumnu u celosti možete pročitati OVDE.