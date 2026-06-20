Na Prvom programu Radio-televizije Srbije emitovana je specijalna emisija posvećena novim saznanjima do kojih je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage događaja od 15. marta 2025. godine i afere poznate kao "zvučni top".

U emisiji je predstavljena detaljna rekonstrukcija događaja, zasnovana na dokumentaciji pronađenoj tokom pretresa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i na video-snimcima i vremenskim analizama dešavanja sa više lokacija u centru prestonice.

Prema navodima RTS-a, među privremeno oduzetom dokumentacijom nalazi se zapisnik sa sastanka Krovne radne grupe za bezbednost održanog 22. januara 2025. godine, u kojem se pominje "zvučni top", kao i potencijalne reakcije međunarodne javnosti na eventualnu upotrebu takvog sredstva.

Poseban segment emisije bio je posvećen organizaciji studentskih redara tokom protesta.

Kako je navedeno, postojao je unapred definisan protokol povlačenja koji je podrazumevao skidanje prsluka i organizovano napuštanje prostora protesta.

Prema rekonstrukciji događaja, tokom petnaestominutne tišine aktiviran je protokol povlačenja.

- Javi se, skini prsluke - bila je jedna od poruka koja se čula tokom koordinacije.

Studenti redari, prema navodima RTS-a, dobijali su instrukcije da se što brže vrate ka matičnim fakultetima i da se kreću uz fasade, a ne po sredini ulice.

U 19 časova i 9 minuta prvi redari na uglu Takovske ulice i Kneza Miloša skidaju prsluke i započinju povlačenje. Istovremeno, informacija se prenosi ka narednim tačkama.

Samo trinaest sekundi kasnije redari na Trgu Nikole Pašića takođe počinju da skidaju prsluke. Jedan od njih se zaustavlja kako bi prsluk spakovao u ranac, što prema rekonstrukciji pravi kašnjenje u prenosu informacije od oko jednog minuta.

U 19 časova i 10 minuta povlačenje stiže do raskrsnice Dragoslava Jovanovića i Kralja Milana. Redari skidaju prsluke i ubrzano napuštaju prostor protesta.

Građani koji se nalaze u njihovoj blizini spontano kreću za njima. Jedni odlaze ka Terazijama, drugi prema Palati Albanija, dok treći nastavljaju ka Balkanskoj i Prizrenskoj ulici.

Istovremeno se preko komunikacionih grupa širi kratka poruka:

- Povlačenje. Krećite se uz fasade.

Talas reakcija nastavlja da se širi niz Ulicu kralja Milana sve do Slavije.

Upoređivanjem video-snimaka i tačnih vremena događaja, RTS je prikazao da je proces povlačenja trajao ukupno dva minuta i četrdeset šest sekundi, što je, kako je navedeno, znatno duže od dve ili tri sekunde koliko se kasnije predstavljalo u delu javnosti.

Nakon toga, na društvenim mrežama počinju da se pojavljuju prve objave o navodnoj upotrebi zvučnog topa.

Među prvima se oglasio Zdravko Ponoš, koji je u objavi naveo da se radi upravo o upotrebi tog sredstva.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je tokom predistražnog postupka povodom smrti studentkinje i požara izazvanog zapaljenjem pirotehničkih sredstava na Filozofskom fakultetu došlo do podataka koji, prema navodima tužilaštva, ukazuju na postojanje osnova sumnje za izvršenje drugih krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti.

Kako je saopšteno, prilikom pretresa Filozofskog fakulteta 27. marta 2026. godine pronađena je dokumentacija plenuma više fakulteta, uključujući zapisnik sa sastanka organizacije "Studenti u blokadi" – Krovne radne grupe za bezbednost održanog 22. januara 2025. godine.

Prema navodima Višeg javnog tužilaštva, postoje osnovi sumnje da su učesnici tog sastanka i druga za sada nepoznata lica u narednom periodu preduzimali aktivnosti sa ciljem da se tokom protesta 15. marta 2025. godine simulira upotreba "zvučnog topa", kako bi se državni organi u domaćoj i međunarodnoj javnosti optužili za njegovu upotrebu, a među građanima izazvali strah, panika i neredi.

Istraga Višeg javnog tužilaštva je u toku.