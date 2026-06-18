Blokadersko-studentski pokret uspešno se podelio na žakliniste (pristalice medijskog igrača Žakline Tatalović), lompariste (pristalice Mila Lompara) i đokiste (pristalice političara Vladana Đokića). Sve ove grupe imaju i svoje podgrupe i podele su nikad izraženije. Direktan takmac u borbi za glasove zabludele mase im je briselska opozicija, koja ih sada pljuje na sva zvona. Međutim, uprkos jasnim podelama i svađama oko nepostojećih funkcija i fotelja, svi, jednoglasno, ističu jedan cilj - otimanje vlasti, po cenu života!

Da je cilj jasan, blokaderi govore duže od godinu dana. Jedini rezultati izbora koje će priznati, bez obzira kada se održali, je pobeda ove "Frankenštajn koalicije". Uprkos istraživanjima javnog mnjenja, koja pokazuju da je SNS na čelu sa Aleksandrom Vučićem u godinu i po dana OJAČAO, iako su se svi nadali da će pasti na niske grane, blokaderi-teroristi već sada najavljuju krvoproliće ako im se vlast ne da u ruke.

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Isto to su radili boljševici uzvikujući "vlast sovjetima". Nacisti su palili Rajhstag i nisu bili jedini. U napadu na ustavni poredak sa svrhom otimanja vlasti, otporaši, izdajnici i strani plaćenici 5. oktobra 2000. su takođe zapalili Skupštinu u Beogradu tokom prve obojene revolucije. Na isti način danas blokaderi prete paljenjem i krvlju na ulicama ako rezultati izbora ipak pokažu da su i dalje manjina.

"Sad se lomi i ono što njih brine, to je kako će stvar proći na sledećim izborima. Ako bude tesno, pa budu nemiri, to je ono što im najmanje treba. A to nam se smeši: oni hoće, moraju da dobiju sledeće izbore, da ostanu na vlasti, jer je to pitanje preživljavanja", rekao je jedan od vođa briselske opozicije i blokader Zdravko Ponoš.

Ponoš je optužujući vlast, zapravo rekao za šta se oni spremaju. U rečima da "ako bude tesno", tj. kada se ispostavi da je SNS na čelu sa Vučićem i dalje najjača partija u zemlji, jasno se vidi pretnja da će doći do nemira, koji jasno je, SNS-u i Vučiću ne trebaju.

Zašto bi im trebali nemiri ukoliko su pobednici izbora? Nemiri trebaju samo blokaderima, jer se uvek treba setiti i toga da je u paljenju Skupštine 5. oktobra UNIŠTEN IZBORNI MATERIJAL! Zašto je uništen? Zato što je Vojislav Koštunica zaista pobedio u prvom krugu izbora za predsednika SRJ?

Naravno, materijal je spaljen da se istina nikada ne bi saznala, jer se pretpostavlja da je u prvom krugu Slobodan Milošević imao malu prednost. U drugom krugu bi verovatno pobedio Koštunica, što je i predsednik Vučić više puta rekao, ali otporaši, radnici i plaćenici CIA i stranih službi, nisu mogli da dopuste da dođe do drugog kruga i eventualnog iznenađenja.

Blokaderi i antisrpska briselska opozicija već duže vremena najavljuju pritiske, proteste i radikalizaciju političke situacije ukoliko im rezultati izbora ne budu odgovarali.

U ovom slučaju Srbija će, istovremeno ili odvojeno, birati predsednika i buduću većinu. Prostora je mnogo za manipulaciju, a blokaderi-teroristi su svesni da ništa ne smeju da prepuste slučaju. Zato je za njih najbolja opcija sveopšti haos, u kojem bi izborni materijal kao 5. oktobra planuo i pretvorio se u pepeo, a njihovi nalogodavci iz duboke države i stranih službi bi brže-bolje priznali nelegitimne "pobednike" izbora.

Blokaderi najavljuju ovakav scenario i nasilje jer su svesni da na demokratskim izborima nemaju šanse. Narod jednostavno ne želi ljude kojima je nasilje jedini politički program. Narod ne želi krv i građanski rat. Srpski narod je i 2012. godine birao rad, a ne rat, birao je napredak, a ne blokade i rasprodaju svega što vredi. Upravo tako će birati i sada - toga su svesni i zato su nervozni. Na svu sreću, Srbija pobeđuje, zauvek!