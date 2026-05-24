(Autor: T.K.)

On je sinoćnje scene koje su zgrozile Srbiju najoštrije osudio, bez obzira na to od koga dolazi i prema kome je usmereno.

"Sloboda okupljanja i izražavanja jeste jedno od osnovnih demokratskih prava, ali nikada ne može biti opravdanje za kamenice, fizičke napade, zastrašivanje ili povređivanje ljudi koji rade svoj posao, bilo da su to policijski službenici, pripadnici Žandarmerije, radnici javnih preduzeća, novinari, učesnici skupa ili prolaznici", kaže Antonijević u izjavi za Alo!.

Posebno zabrinjava, kako kaže, svaka situacija u kojoj se ljudi posmatraju kao legitimne mete samo zato što nose uniformu, rade u javnoj službi, imaju drugačiji politički stav ili se pretpostavlja da pripadaju nekoj grupi.

"To je trenutak u kome društvo mora jasno da kaže da ljudsko dostojanstvo ne prestaje zbog neslaganja", ocenjuje Antonijević.

"Ohrabruje činjenica da je skup, i pored velikog broja građana, u najvećem delu protekao mirno i bez incidenata, što pokazuje da se većina građana okupila radi mirnog izražavanja svojih stavova. Upravo zato je važno da se pojedinačni incidenti jasno osude i da ne zasene pravo građana na mirno okupljanje", dodaje naš sagovornik.

Kada je reč o incidentima, Antonijević apeluje da nadležni organi utvrde sve činjenice i odgovornost za napade i povrede.

"Istovremeno, javni prostor moramo svi zajedno da vratimo elementarnom poštovanju. Razlike u mišljenju, politički sukobi i društvene tenzije ne smeju da se pretvore u dehumanizaciju, linč atmosferu i nasilje. Ravnopravnost znači i to da svaka osoba ima pravo na bezbednost, dostojanstvo i zaštitu od nasilja, bez selektivnosti i bez izuzetaka", zaključuje Antonijević.

A za razliku od jučerašnjeg dana, Srbija danas sa pažnjom prati posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini.

Kineski domaćini pokazali su veliko poštovanje za Srbiju, a kruna posete biće stavljena sutradan, kada će se predsednik Vučić sastati sa predsednikom NR Kine Si Đinpingom.

"Vi danas od Kine uvek možete da očekujete volju i želju za borbu za mir, nikakve promene politike dnevne, nedeljne ili mesečne promene politike. Prosto, NR Kina je pouzdan partner i nama prijatelj, i svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, poštovanjem Povelje UN, rezolucija UN. Teško je da možete da pronađete zemlju kojoj tako malo ili ništa ne možete da zamerite kada govorimo o tome kao što je NR Kina", rekao je Vučić.