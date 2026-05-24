On je poručio da Moskva ne treba da stane na noćašnjem napadu, već da, kako je naveo, mora da nastavi još snažnije udare po strukturama ukrajinske vlasti i vojne infrastrukture.

Medvedev je napad na Starobeljsk nazvao terorističkim aktom i optužio ukrajinski vrh da je svesno izazvao ruski odgovor kako bi kasnije mogao da traži još novca i oružja od Zapada.

- Narkoman i njegova banderovska banda terorističkim udarima po deci izazvali su žestok odgovor Rusije. Očigledno namerno. Bilo im je potrebno da dobiju masovne udare po strukturama raspoređenim u Kijevu - izjavio je Medvedev.

„Tako je lakše tražiti novac i oružje“



Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije ocenio je da ukrajinska vlast koristi razaranje i posledice rata kao politički alat pred zapadnim saveznicima.

- Neka sve gori plavim plamenom! Tako je lakše tražiti novac i oružje. Tako je lakše krasti. Tako je lakše pravdati se - poručio je Medvedev.

Njegova izjava usledila je posle jednog od najmasovnijih ruskih napada na Kijev i Kijevsku oblast u poslednje dve godine. Prema ukrajinskim navodima, tokom noći je lansiran veliki broj raketa i dronova, dok su gradske vlasti prijavile štetu u više delova prestonice.

Rusko Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da su ciljevi udara bili vojni komandni objekti, vazduhoplovne baze i preduzeća ukrajinske odbrambene industrije. Moskva je potvrdila i upotrebu balističkih raketa „Orešnik“, kao i raketnih sistema „Iskander“, „Kinžal“ i „Cirkon“.

Medvedev traži još snažnije udare



Medvedev je dodao da čak ni mogućnost da ruski napadi privremeno okupe deo ukrajinskog stanovništva oko vlasti u Kijevu ne može biti razlog da Moskva zaustavi udare.

- Treba udarati – kao danas i još mnogo jače! Jer ruševine i sivi pepeo na mestu njihovih prestoničkih simbola demoralizuju neprijatelja ništa slabije od gubitka borbene zastave - zaključio je Medvedev.

Ova izjava pokazuje da Moskva noćašnji udar ne predstavlja kao izolovanu vojnu operaciju, već kao deo šireg odgovora na napade koje pripisuje Kijevu. Istovremeno, poruka Medvedeva ukazuje da bi ruski pritisak na ukrajinsku prestonicu i objekte komandovanja mogao da se nastavi.

Kijev, sa druge strane, tvrdi da su u ruskim udarima pogođeni i civilni objekti, dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski traži od SAD i Evrope hitne odluke o dodatnoj vojnoj pomoći i jačanju protivvazdušne odbrane.