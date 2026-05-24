I kao što je rekla, nakon što je skup završen, grupe blokadera terorisale su srpsku policiju ali i druge građane, nakon čega su sam centar grada ostavili razlupanim, zapalili pekaru, žvrljali sprejevima i vadili kamene kocke.

Blokaderski politički skup na Slaviji, koji blokaderi pokušavaju da predstave kao "studentski", završen je oko 20 sati. Onda je usledio teror.

Ovim povodom oglasio se predsednik Srbije Aleksandar Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Poručio je:

"Posle večerašnjeg nasilja blokadera na ulicama Beograda, još jednom ih pozivam na dijalog i nadam se da će razumeti da su oni koji ne misle kao oni ljudi i građani Srbije. Država će svoj posao, baš kao i večeras, obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Na kraju, uvek Srbija pobeđuje!"

Danas, Vučić boravi u zvaničnoj poseti Kini. U komentaru na sinoćnje nasilje, rekao je sledeće:

"Sinoć sam, nećete verovati, bio spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da sam oduševljen kako je prošao dan, uz sitnije provokacije, uz sitnije napade na ljude u Pionirskom parku. Sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio, a onda je, naravno, postalo očigledno da je taj napad i da su ti incidenti bili pripremani, unapred osmišljeni, kao i uvek, i da je nasilje njihova suština i njihova priroda", rekao je Vučić u Pekingu, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše sinoćni protestni skup u Beogradu i scene nasilje koje su se dogodile nakon skupa.

Predsednik Srbije je istakao da bi njegovi politički protivnici trebalo da budu odgovorni i da pokušaju da se ponašaju onako kako se ponašaju pristalice vladajuće opcije.