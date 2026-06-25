"Na obuhvaćenim proizvodima, zbog greške u proizvodnji, ivica unutrašnje trake može probiti tkaninu i dovesti do povreda potrošača/korisnika proizvoda", navodi se u obaveštenju.

Obaveštenje je poslato maloprodajnim objektima, a kupci su informisani o nedostatku proizvoda putem sajta i izloženih obaveštenja na prodajnom pultu.

Kompanija Pepko ranije je obavestila javnost o nedostacima datog proizvoda i apelovala na kupce da prestanu sa njegovom upotrebom i da ga vrate u bilo koju Pepko prodavnicu radi povraćaja novca u punom iznosu.

Proizvod je na teritoriji Srbije bio dostupan od 3. do 31. marta.

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