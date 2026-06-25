- Očekujem da srpski ministri smene Ranka Krivokapića, ako ne mogu neka napuste vladu! - istakao je Knežević.

Knežević je napomenuo da kroz različite medijske kampanje i hibridne aktivnosti pokušava da se predstaviti da je Beograd glavni krivac za sve što se dešava u regionu.

- To je narativ koji je preuzela Vlada Milojka Spajića. Kroz različite medijske kampanje i hibridne aktivnosti pokušava da se predstaviti da je Beograd glavni krivac za sve što se dešava u regionu. Iskoristiću ovu priliku da pozovem sve ministre u Vladi Milojka Spajića koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi da od premijera zatraže smenu Ranka Krivokapića sa pozicije posebnog savetnika ili saradnika Ervina Ibrahimovića. Očigledno je da Ranko Krivokapić ima značajan uticaj na vođenje spoljne politike Crne Gore. Ako Milojko Spajić to ne uradi, onda bi ti ministri trebalo da napuste Vladu. Nije dovoljno samo objaviti saopštenje u kojem kritikujete Ranka Krivokapića, a zatim nastaviti da sedite u istoj Vladi sa njim. To je politički nekonzistentno - istako je Knežević.

Krivokapić je, kako je dodao, po njegovom mišljenju, jedan od glavnih kreatora antisrpske politike u Crnoj Gori.

- On je bio jedan od autora ustavnih rešenja koja su dovela do današnjih podela i jedan od ključnih ljudi koji su godinama podsticali antisrpsku atmosferu. Zbog toga smatram da je sada trenutak da se jasno kaže da li Vlada podržava njegove stavove ili ne. Ako ministri koji se izašnjavaju kao Srbi smatraju da su njegove izjave neprihvatljive, onda treba da traže njegovu smenu. Ako to ne urade, građani će sami izvući zaključke - rekao je Knežević.