- Toplotni talas, koji će u većem delu naše zemlje početi sutra, trajaće za vikend, kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura sutra će biti u intervalu od 32 do 36 °C, a zatim se u većini mesta očekuje od 35 do 39 °C - navodi RHMZ.

Meteorolozi skreću pažnju i na ekstremne uslove za nastanak i razvoj požara na otvorenom.

- Toplotni talas u narednim danima može doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda - navodi RHMZ.

RHMZ navodi da se danas posle podne u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Sutra će biti sunčano i toplo, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Promena vremena, sa češćom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom i manjim padom temperature, očekuju se u drugoj polovini sledeće sedmice.

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