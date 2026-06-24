Kolektivni rez u Sremskoj Kamenici: Kako profesor saobraćaja „kažnjava grehe pojedinca“ preko leđa celog vodaSREMSKA KAMENICA –

Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO) oduvek je bio sinonim za disciplinu, viteštvo i solidarnost. Kolektivni duh je osnova policijskog posla – svi za jednog, jedan za sve. Međutim, unutar zidova ove elitne ustanove u Kamenici, taj plemeniti postulat je, prema rečima upućenih, brutalno izvrgnut ruglu i pretvoren u pedagošku giljotinu.

Glavni akter ove priče je profesor saobraćajnih predmeta Drčalić, čije su nastavne metode podigle ogromnu prašinu među kolegama i polaznicima.

Kako saznajemo od izvora iz samog profesorskog kolektiva u Kamenici, koji je insistirao na anonimnosti zbog zaštite profesionalnog integriteta, Drčalić primenjuje radikalne mere koje izlaze iz svih okvira savremene pedagogije.

„U našem poslu je normalno insistirati na disciplini, ali ovo što kolega radi prevazilazi svaku normu. Ako samo jedan polaznik ne pokaže zadovoljavajuće znanje na času, ceh plaća ceo vod. Profesor bez pardona upiše jedinice svim momcima i devojkama u tom vodu, bez obzira na to što su mnogi od njih spremni i uzorni“, svedoči za naš portal jedan od profesora iz Kamenice, vidno razočaran stanjem na katedri za saobraćaj.

Ono što je izazvalo najveći gnev unutar ustanove jeste činjenica da se kaznena ekspedicija ne završava u učionici. Odmah nakon što celom vodu dodeli kečeve, profesor Drčalić brže-bolje odlazi na godišnji odmor.Time svesno ostavlja polaznike u administrativnom i psihološkom vakuumu. Dok je on na zasluženom odmoru, ocene su zaključane, a mladići i devojke nemaju zakonsku mogućnost da izađu na popravni ispit. Zbog toga gube pravo na slobodan vikend i odlazak kućama, te ostaju zarobljeni u krugu Centra, odvojeni od svojih porodica.

„To je klasično držanje momaka i devojaka u statusu talaca sopstvene sujete“, objašnjava naš izvor sa katedre. „Pedagogija podrazumeva da učeniku daš šansu da ispravi grešku. Pobeći na odmor i ostaviti ceo vod pod kaznom, bez prava na popravni, nije ništa drugo nego svesna sabotaža njihove motivacije i mentalnog zdravlja.

U kuloarima Centra se već glasno šapuće da ovakav rigidan stav i oštrica usmerena ka budućim čuvarima reda ima dublju, ideološku pozadinu. Kada neko sa toliko strasti i sistematski kažnjava i sputava mladost koja je odlučila da obuče uniformu i služi Republici Srbiji, teško je oteti se utisku da iza svega stoji duboki animozitet prema samom sistemu i državnim obeležjima koja ti mladi ljudi s ponosom nose.Dok država ulaže ogromne resurse u školovanje novih policijskih snaga i čeka ih na terenu, pojedinci sa katedre se ponašaju kao da su iznad zakona i same institucije. Kažnjavati ceo vod zbog propusta pojedinca, a potom se skloniti na bezbednu udaljenost letovanja, ostavljajući iza sebe očajne mlade ljude, ozbiljan je šamar u lice srpskom obrazovnom sistemu. Uprava Centra i nadležno Ministarstvo hitno moraju da ispitaju rad profesora Drčalića. Krajnje je vreme da se proveri da li ovaj predavač na drumu pedagogije svesno vozi u suprotnom smeru, dok mu u retrovizoru ostaju poniženi polaznici i urušen ugled nekada besprekorne institucije.