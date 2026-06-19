Sve do 4. jula, kupci mogu da ostvare popust od čak 10 dinara po litru na premijum G-Drive benzin 100 kao i na premijum G-Drive dizel.



Dobre vesti za vozače tu ne prestaju. Članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu“ svakom kupovinom ostvaruju pravo na redovne bonuse poene, čime se ušteda povećava. U zavisnosti od nivoa članstva (srebro, zlato, platina), moguće je ostvariti dodatnu uštedu od 3 do 6 dinara po litru u vidu bonus poena.







G-Drive goriva proizvode se u Rafineriji nafte Pančevo prema visokim tehnološkim standardima. Aktivne komponente domaćeg premijum goriva njegovom redovnom upotrebom doprinose efikasnijem radu motora čime se obezbeđuje veća pouzdanost i sigurnost u vožnji.



Vozači širom Srbije sada imaju razlog više da svrate na NIS Petrol ili Gasprom benzinsku stanicu – uz G-Drive gorivo ne propustite priliku da uštedite na svakom litru i na svakom pređenom kilometru