Sve do 4. jula, kupci mogu da ostvare popust od čak 10 dinara po litru na premijum G-Drive benzin 100 kao i na premijum G-Drive dizel.
Dobre vesti za vozače tu ne prestaju. Članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu“ svakom kupovinom ostvaruju pravo na redovne bonuse poene, čime se ušteda povećava. U zavisnosti od nivoa članstva (srebro, zlato, platina), moguće je ostvariti dodatnu uštedu od 3 do 6 dinara po litru u vidu bonus poena.
G-Drive goriva proizvode se u Rafineriji nafte Pančevo prema visokim tehnološkim standardima. Aktivne komponente domaćeg premijum goriva njegovom redovnom upotrebom doprinose efikasnijem radu motora čime se obezbeđuje veća pouzdanost i sigurnost u vožnji.
Vozači širom Srbije sada imaju razlog više da svrate na NIS Petrol ili Gasprom benzinsku stanicu – uz G-Drive gorivo ne propustite priliku da uštedite na svakom litru i na svakom pređenom kilometru
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Sjajna ponuda za vozače: G-Drive gorivo na popustu na svim benzinskim stanicama NIS-a
U toku je velika akcija popusta na svim benzinskim stanicama NIS-a!
Sve do 4. jula, kupci mogu da ostvare popust od čak 10 dinara po litru na premijum G-Drive benzin 100 kao i na premijum G-Drive dizel.
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