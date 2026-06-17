Na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije opštine Sjenica doneta je odluka o uvođenju vanredne situacije zbog nagomilavanja komunalnog otpada i povećanog rizika od širenja zaraznih bolesti.

Kako je navedeno u odluci koja je objavljena na sajtu Opštine Sjenica, vanredna situacija se proglašava zbog moguće pojave epidemije zaraznih bolesti i ugrožavanja zdravlja stanovništva, koje mogu nastati kao posledica neodlaganja komunalnog otpada na teritoriji opštine Sjenica.

Vanredna situacija je proglašena radi preduzimanja preventivnih i operativnih mera na sprečavanju moguće pojave zaraznih bolesti.

Mediji prenose da je do problema sa odlaganjem smeća u opštini Sjenica došlo nakon blokade deponije Goveđak od strane meštana okolnih sela, koji navode da im deponija pravi probleme.