Rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić poručila je u govoru na Slaviji "Dobro veče, kulurna Srbijo".

Da bi pojačala efekat, dodala je "najkulturnija Srbijo".

Ovu kulturu najbolje su osetili obični građani i pripadnici policije samo dva sata kasnije, kada je kulturna Srbija uzela u ruke metalne štangle, topovske udare i kamene kocke i izvršila napad.

U nastojanju da održe napetosti u društvu, podgreju jalova očekivanja svojih simpatizera i opravdaju ono što su inspiratori i organizatori obojene revolucije uložiliu u njih, blokaderi su organizovali još jedno besmisleno okupljanje na Slaviji, parališući normalan život u prestonici.

A posle govora koji su bili najbliži seansi kolektivne autohipnoze u stilu 'mi smo presveti, najbolji i najlepši', po već ustaljenom običaju prešlo se na komad sa rušenjem, paljenjem i pucanjem.