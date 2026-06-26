Tokom letnjih vrućina organizam neprestano radi kako bi održao normalnu telesnu temperaturu. Znojenje je prirodan mehanizam hlađenja, ali postoje načini da mu dodatno pomognemo i lakše podnesemo visoke temperature.

Osim ventilatora, klima-uređaja ili hladnog tuširanja, važnu ulogu igra i ishrana. Određene namirnice mogu doprineti osećaju svežine, dok druge dodatno opterećuju organizam.

Izbegavajte slanu i proteinsku hranu

Stručnjaci savetuju da tokom velikih vrućina ograničite unos veoma slane hrane.

So doprinosi većem gubitku tečnosti iz organizma, što može povećati rizik od dehidratacije. Kako bi telo moglo efikasno da se hladi znojenjem, neophodno je da bude dobro hidrirano.

Takođe, preporučuje se umereniji unos namirnica bogatih proteinima.

Razlog je takozvani termički efekat hrane – organizam troši više energije na varenje proteina nego ugljenih hidrata ili masti, pri čemu se oslobađa dodatna toplota.

Zbog toga se tokom toplih dana preporučuje da prednost date:

svežem voću;

povrću;

manjim, češćim obrocima;

namirnicama sa većim sadržajem vode.

Zašto nekada pomažu topli napici?

Iako zvuči paradoksalno, u mnogim toplim krajevima sveta vekovima je uobičajeno ispijanje toplog čaja čak i tokom najvećih vrućina.

Topli napici i topla hrana mogu podstaći organizam na intenzivnije znojenje, čime se telo efikasnije hladi isparavanjem znoja.

Istraživanja pokazuju da ovaj efekat najbolje dolazi do izražaja u uslovima suve klime, gde znoj lakše isparava sa kože.

Ljuta hrana može da podstakne rashlađivanje

Sličan efekat ima i umereno konzumiranje pikantne hrane.

Ljuti začini, poput čili papričica koje sadrže kapsaicin, mogu pojačati znojenje i tako doprineti prirodnom hlađenju organizma.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sa ljutom hranom ne treba preterivati, jer velike količine mogu izazvati nelagodnost ili probleme sa varenjem.

Trik naših baka: Mokre zavese hlade prostoriju

Jedan od manje poznatih načina za rashlađivanje doma jeste korišćenje mokrih ili vlažnih zavesa.

Ovaj trik funkcioniše kada kroz prostoriju cirkuliše vazduh – bilo zahvaljujući promaji ili ventilatoru.

Kada vazduh prolazi kroz vlažnu tkaninu, deo toplote se troši na isparavanje vode, pa vazduh koji ulazi u prostoriju može biti nekoliko stepeni hladniji.

Ova metoda posebno je korisna u suvim klimatskim uslovima i može doneti trenutno osveženje bez dodatne potrošnje električne energije.

Dobra hidratacija ostaje najvažnija

Bez obzira na izbor hrane ili kućne trikove, stručnjaci ističu da je tokom letnjih vrućina najvažnije unositi dovoljno tečnosti, izbegavati duži boravak na suncu u najtoplijem delu dana i prilagoditi ishranu visokim temperaturama.

Male promene u svakodnevnim navikama mogu značajno doprineti tome da organizam lakše podnese letnje vrućine.