Životinje su proređenog krzna, dezorijentisane i prekrivene gnojnim izraslinama i kvrgama nalik bradavicama, zbog čega su ih uplašeni građani na društvenim mrežama već prozvali "zombi vevericama".

Sve veći broj objava i fotografija ovih sivih veverica stiže iz saveznih država poput Floride, Severne Karoline, Mičigena i Ohaja. Prizori su, prema rečima očevidaca, prilično uznemirujući.

"Jezivo je, baš me je uplašila"

Na društvenim mrežama se od početka juna širi talas svedočenja zabrinutih građana koji u sopstvenim dvorištima zatiču deformisane glodare.

"Šta se to dešava sa vevericama u poslednje vreme?! Ovo je već treća koju sam video da ovako izgleda i, iskreno, baš me plaši", napisao je jedan korisnik Fejsbuka uz fotografiju veverice koja je gotovo potpuno izgubila krzno i prekrivena je velikim bradavičastim izraslinama.

Slična svedočenja stižu i sa Floride i iz Ohaja, gde ljudi prijavljuju nesrećne životinje sa "crvenkastim kvržicama i izobličenim telom".

Šta je uzrok ove "zombi" bolesti?

Stručnjaci za divlje životinje smiruju paniku i ističu da nije reč o novoj mutaciji ili opasnosti koja bi mogla da pređe na ljude. U pitanju je veveričja fibromatoza – virusna bolest kože koju izaziva leporipoksvirus.

U javnosti se ovaj virus često opisuje kao veveričja verzija herpesa, jer se prenosi na veoma sličan način.

Kako se prenosi: Direktnim kontaktom između zdravih i zaraženih jedinki, preko pljuvačke ili tečnosti iz samih lezija (izraslina).

Glavni krivac za širenje: Hranilice za ptice i veverice u dvorištima. Kada se veliki broj životinja okuplja na jednom mestu, virus se širi brzinom munje jer zaražene jedinke ostavljaju pljuvačku na nepojedenom semenu.

Ovaj virus se često meša sa veveričjim boginjama (squirrelpox), koje su izuzetno smrtonosne za crvene veverice, a koje su znatno češće na teritoriji Velike Britanije.

Da li su ljudi i kućni ljubimci u opasnosti?

Stručnjaci naglašavaju da mesta panici nema. Povećan broj zaraženih veverica zabeležen je i tokom leta prošle godine u saveznoj državi Mejn i delovima Kanade, kada su izdate zvanične smernice za javnost.

Ševenel Veb iz Odeljenja za unutrašnje ribarstvo i divlje životinje Mejna istakla je da stanovnici ne moraju da strahuju:

"To je kao kada imate veliku koncentraciju ljudi. Ako je neko bolestan i to je nešto što se lako širi, drugi će se zaraziti. Ove veverice ne predstavljaju nikakvu pretnju za ljude, kućne ljubimce ili ptice."

Kakva je prognoza za nesrećne životinje?

Iako leporipoksvirus izaziva tumore nalik bradavicama iz kojih curi tečnost i koji izgledaju zastrašujuće, u većini slučajeva priroda sama odradi svoj posao.

Kod lakših i umerenih infekcija, bolest se povlači sama od sebe, a tumori nestaju u roku od četiri do osam nedelja. Zbog toga stručnjaci apeluju na građane da ne diraju životinje i da ih puste da se same izleče.

Ipak, u teškim slučajevima, ukoliko izrasline postanu prevelike i zahvate unutrašnje organe, oči ili usta (što životinji onemogućava kretanje i ishranu), bolest nažalost može dovesti do uginuća.