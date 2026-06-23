Svake godine među turistima iz Srbije vode se brojne rasprave o cenama ležaljki na grčkim plažama. Dok jedni tvrde da su pojedini ugostitelji preterali sa cenama i uslovima za korišćenje ležaljki, drugi dele primere mesta na kojima se i dalje može pronaći veoma povoljna ponuda.

Upravo jedan takav primer podelila je Radmila u Fejsbuk grupi „Grčka info“, gde je objavila iskustvo sa plaže u mestu Nei Pori.

Ležaljka, suncobran i obrok za 5 evra

Kako je navela, u Coco Beach Baru u Nei Poriju za samo pet evra po osobi gosti dobijaju ležaljku, suncobran i mogućnost izbora između dva menija.

Prva opcija uključuje tost sa šunkom i kačkavaljem uz Coca-Colu ili Mithos pivo.

Druga opcija podrazumeva krofnu punjenu čokoladom, frape kafu i flašicu vode.

Njena objava privukla je pažnju brojnih članova grupe, posebno u trenutku kada se na društvenim mrežama gotovo svakodnevno vode polemike o visokim cenama ležaljki u Grčkoj.

Večita tema među turistima

Cene ležaljki već godinama su jedna od glavnih tema među turistima koji letuju u Grčkoj. Dok na pojedinim plažama postoji obavezna minimalna potrošnja koja može da dostigne nekoliko desetina evra, na drugim mestima i dalje mogu da se pronađu znatno povoljnije opcije.

Zbog toga objave poput ove izazivaju veliko interesovanje među turistima iz Srbije koji planiraju letovanje i traže najbolji odnos cene i usluge.

Nei Pori i dalje važi za jednu od povoljnijih destinacija

Nei Pori je među srpskim turistima poznat kao porodično letovalište sa dugom peščanom plažom i cenama koje su uglavnom pristupačnije u odnosu na neka popularnija grčka ostrva.

Ponuda koju je podelila Radmila pokazuje da se i tokom leta 2026. godine u Grčkoj još mogu pronaći plažni barovi u kojima korišćenje ležaljki ne mora da bude veliki trošak.