Jupiter se još uvek nalazi u znaku Raka pre no što uđe u znak Lava 30. juna.

To je jedan od emocionalno najobilnijih, najhranjujućih i najotvarajućih astroloških tranzita u godini. Iako svaki astrološki znak privlači sreću i obilje u određenoj oblasti života tokom ovog perioda, ova energija posebno utiče na finansije 4 horoskopska znaka.

Škorpija

Škorpije, sigurno ste prošli kroz neka teška vremena ove godine. Međutim, neće tako ostati zauvek. U stvari, stvari se već poboljšavaju za tebe i od sada će biti samo bolje. Dok Jupiter provodi poslednjih nekoliko nedelja u Raku, vi doživljavate finansijsko obilje.

Škorpije mogu dobiti značajno povećanje plate na poslu iii finansijsku dobit kroz nasledstvo ili povraćaj poreza. Pojavljuju se nove mogućnosti i ljudi koji su spremni da vas podrže svojim resursima - ovo je jedno od finansijski najunosnijih perioda u godini za vas!

Vaga

Od sada do ulaska Jupitera u Lava 30. juna videćete kako se vaši tokovi prihoda zaista izjednačavaju. Najbolje od svega je što to čak ne zahteva nikakav dodatni napor od vas.

Astrolozi navode da drugi konačno počinju da vide vrednost onoga što radite, što vam samo pomaže da zaradite više novca na duži rok.

Pored toga, vaše moći manifestacije su trenutno veoma jake. U ovom periodu bez napora privlačite novac i resurse u svoj život. Možete maksimalno iskoristiti ovu energiju koristeći table vizuelizacije ili ponavljanje afirmacija o novcu kako biste pokazali Univerzumu da ste spremni za finansijske nagrade koje zaslužujete.

Bik

Bikovi, gotovo uvek imate veoma dobru sreću sa novcem, ali ste verovatno zaboravili to nakon tog izazova sa Uranom u vašem znaku poslednjih sedam godina. Međutim, sa Uranom koji je konačno u novom horoskopskom znaku, očekujte da ćete iskusiti izobilje kao nikada do sada, jer ljudi zaista „počinju da vide vaše veštine i talente“.

„Možda ćete se naći u novim prilikama koje će vas zaista finansijski unaprediti“, dodao je astrolog, i „tokovi prihoda će se drastično poboljšati“, posebno sada kada se Uran preselio u vašu drugu kuću novca. „Uskoro ćete imati veliku finansijsku sreću. Period koji počinje sada i traje do kraja juna biće voma uspešan, navode astrolozi, prenosi Your Tango.