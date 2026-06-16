Prljavština, buka i stalno vraćanje na isto mesto često umeju da budu frustrirajući, posebno u letnjim mesecima kada terasu najviše koristimo.

Dobra vest je da za većinu rešenja ne morate da kupujete skupe preparate – dovoljno je da iskoristite predmete koje već imate u kući.

1. Aluminijumska folija

Jedan od najjednostavnijih trikova je korišćenje aluminijumske folije.

Njeno svetlucanje i refleksija svetlosti stvaraju efekat koji golubove zbunjuje i odbija, pa izbegavaju mesta na kojima je postavljena. Možete je iseći na trake i okačiti duž ograde ili prozora.

2. Pokretni i šareni predmeti

Golubovi ne vole nepredvidive pokrete.

Zato možete iskoristiti trake, kese, balone ili stare CD-ove i okačiti ih na kanap. Kada ih vetar pokreće, pticama stvaraju osećaj nesigurnosti i teraju ih da potraže drugo mesto.

3. Reflektujuće trake i gelovi

U prodaji postoje specijalne trake i gelovi koji odbijaju ptice pomoću svetlosnih efekata.

Golubovi ih doživljavaju kao opasnost, zbog čega izbegavaju područja na kojima su postavljeni.

4. Zaštitne trake sa šiljcima

Plastične trake sa tupim šiljcima sprečavaju ptice da slete na ogradu, prozorske daske i druge ravne površine.

One nisu štetne za ptice, već ih samo fizički onemogućavaju da se zadrže na vašoj terasi.

5. Zaštitne mreže

Jedno od najefikasnijih dugoročnih rešenja su mreže.

One fizički sprečavaju pristup terasi i gotovo su neprimetne, pa ne narušavaju izgled prostora, a veoma su efikasne u zaštiti od golubova.

6. Dodatni šiljci i prepreke

Plastični ili metalni elementi postavljeni na ivice ograda i prozora onemogućavaju sletanje ptica.

Njihova funkcija je da stvore neprijatan oslonac, zbog čega golubovi brzo napuštaju to mesto.

7. Lažni predatori

Figure ptica grabljivica poput sova, vrana ili jastrebova mogu delovati zastrašujuće na golubove.

Važno je da ih povremeno pomerate kako ptice ne bi shvatile da se radi o statičnom objektu.

8. Prirodni mirisi

Golubovi su osetljivi na određene jake mirise.

Biljke poput lavande, ruzmarina, bosiljka i žalfije mogu pomoći da se smanji njihovo prisustvo. Takođe, može se koristiti i rastvor vode sa eteričnim uljem nane ili blaga ljuta paprika na ivicama.

Jednostavna rešenja za dugotrajan mir

Iako golubovi mogu biti uporni, doslednom primenom ovih metoda moguće ih je uspešno držati dalje od terase. Kombinacija više trikova obično daje najbolje rezultate i obezbeđuje čist i prijatan prostor za boravak.