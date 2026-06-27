Slučaj Kendrika Džonsona jedan je od najkontroverznijih događaja u novijoj američkoj kriminalističkoj istoriji. Sedamnaestogodišnji učenik pronađen je 11. januara 2013. godine mrtav u fiskulturnoj sali srednje škole u gradu Valdosta, savezna država Džordžija. Njegovo telo nalazilo se unutar uspravno postavljene, smotane strunjače za rvanje, što je odmah izazvalo brojne sumnje i pitanja.

Zvanična istraga zaključila je da je Kendrik stradao nesrećnim slučajem usled pozicione asfiksije. Istražitelji su smatrali da je pokušao da dohvati patike koje su učenici često ostavljali u sredini smotanih strunjača, pri čemu je upao unutra i nije uspeo da se izvuče. Međutim, njegova porodica nikada nije prihvatila takvo objašnjenje. Angažovali su nezavisnog patologa koji je tvrdio da postoje tragovi povreda nastalih tupim udarcem, zbog čega su tvrdili da je Kendrik ubijen.

Tokom narednih godina slučaj je privukao ogromnu pažnju javnosti. Porodica je pokrenula više sudskih postupaka i podnela tužbu vrednu 100 miliona dolara protiv desetina osoba, tvrdeći da je postojala organizovana zavera sa ciljem prikrivanja ubistva. Ipak, savezne vlasti su nakon višegodišnje istrage saopštile da nema dovoljno dokaza za podizanje krivičnih optužnica, dok je sud kasnije zaključio da tvrdnje o zaveri nisu potkrepljene dokazima i naložio porodici da nadoknadi deo sudskih troškova.

Godine 2021. slučaj je ponovo otvoren radi dodatne provere svih okolnosti. Posle nove istrage, šerif okruga Lounds saopštio je da nisu pronađeni dokazi koji bi ukazivali na ubistvo, prikrivanje zločina ili zaveru, već da je reč o tragičnoj nesreći. Iako je zvanično objašnjenje ostalo nepromenjeno, smrt Kendrika Džonsona i danas izaziva brojne polemike i različita tumačenja u javnosti.

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