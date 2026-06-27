Sunce, vetar i suv vazduh mogu da isuše zemlju u saksijama za svega nekoliko sati, zbog čega cveće brzo počinje da vene, gubi cvetove i izgleda iscrpljeno. Upravo zato mnogi ljubitelji biljaka neprestano traže jednostavne trikove koji će pomoći da zemlja duže ostane vlažna.

Jedan od saveta koji se poslednjih godina često deli među baštovanima jeste korišćenje običnog kuhinjskog sunđera prilikom presađivanja biljaka. Za ovaj trik nije potrebno ništa posebno – dovoljan je nov, čist sunđer za pranje sudova koji se postavlja na dno saksije pre sipanja zemlje.

Ideja je veoma jednostavna. Sunđer se postavlja iznad drenažnih otvora na dnu saksije, a zatim se preko njega dodaje zemlja i sadi biljka. Kada zalijete cveće, deo vode koji bi inače odmah iscurio kroz rupice ostaje zarobljen u sunđeru.

Zahvaljujući svojoj poroznoj strukturi, sunđer upija veću količinu vode i postaje svojevrsni rezervoar vlage. Kako se zemlja tokom dana postepeno suši, vlaga iz sunđera polako prelazi u okolnu zemlju, pa koren biljke duže ima pristup vodi.

Iskusni baštovani navode da ova metoda može biti posebno korisna tokom letnjih odmora ili u periodima kada niste kod kuće po ceo dan. Biljke tako duže ostaju hidrirane, a potreba za čestim zalivanjem može biti nešto manja.

Pored toga, sunđer može da zadrži i deo viška vode nakon zalivanja. Na taj način sprečava da sva tečnost odmah iscuri iz saksije, ali istovremeno doprinosi ravnomernijem raspoređivanju vlage oko korena.

Ipak, važno je napomenuti da ovaj trik nije zamena za pravilnu negu biljaka. Količina vode i učestalost zalivanja i dalje zavise od vrste biljke, veličine saksije, kvaliteta zemlje i mesta na kojem se biljka nalazi. Biljke koje ne podnose previše vlage i dalje zahtevaju oprez kako koren ne bi bio predugo u vlažnom okruženju.

Ako odlučite da isprobate ovu metodu, koristite isključivo nov i čist sunđer, bez deterdženta ili drugih hemikalija. Tako ćete izbeći mogućnost da štetne materije dospeju u zemlju i oštete koren biljke.

Jednostavni trikovi poput ovog ne mogu u potpunosti zameniti redovno zalivanje, ali mogu pomoći da biljke lakše podnesu letnje vrućine i da zemlja duže ostane vlažna. Upravo zato mnogi ljubitelji cveća tvrde da običan kuhinjski sunđer može biti jedan od najkorisnijih saveznika za negu biljaka tokom najtoplijeg dela godine.