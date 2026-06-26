Pevačica Marija Melcer, koja danas uživa u luksuznom životu i u svom vlasništvu već ima vilu i stan u Zemunu, prošle godine odlučila je da dodatno proširi svoj imetak nesvakidašnjim projektom.

Kako je tada otkrila, ispod planine Cer kupila je čitavu ulicu, gde je u toku izgradnja njenog privatnog jezera.

Marija Melcer otkrila da gradi privatno jezero ispod planine Cer

Radove je prikazala i na društvenim mrežama, a o ovom potezu pohvalila se na TikToku, gde je objavila snimak majstora na terenu uz opis koji je izazvao brojne reakcije.

-Kupila sam celu ulicu ispod planine Cer i pravim jezero, a šta vi radite ovih dana? - upitala je svoje pratioce.

"Da li plaćaš porez?" - komentari koji su preplavili društvene mreže

Njena objava izazvala je burne reakcije korisnika društvenih mreža, pa su se ispod snimka nizali brojni komentari pratilaca koji su dovodili u pitanje njenu odluku.

-"Da li plaćaš porez?", "Za to ti treba dozvola", "Sve je to lepo, nego ima li logike to jezero?" - glasili su samo neki od komentara, dok je bilo i onih koji su joj čestitali na ovom projektu.

Od prodaje na pijaci do luksuznih nekretnina i velikih investicija

Iako danas gradi privatno jezero i poseduje vredne nekretnine, put Marije Melcer do uspeha nije bio nimalo lak.

Životni put Marije Melcer od početaka do uspeha

Ranije je otkrila da je sa 17 godina počela da se bavi pevanjem, ali da u početku nije imala podršku porodice, zbog čega je bila primorana da se snalazi i radi različite poslove.

-Sa 17 godina počela sam da se bavim pevanjem. Morala sam da se školujem, a roditelji nisu podržali da se bavim tim poslom i sprečili su me. Nakon toga prodavala sam stvari na pijaci kada bi nam ostajale zalihe robe. Ko hoće da radi i zaradi, može to da učini na nekoliko načina - poručila je tada Marija za Blic.