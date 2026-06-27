Zamislite da nakon samo jednog sastanka od iste osobe primite čak 65.000 tekstualnih poruka. Upravo to, prema navodima policije, dogodilo se jednom muškarcu iz Arizone.

Glavna akterka ovog neobičnog slučaja je 31-godišnja Žaklin Ades, koja je uhapšena nakon što ju je policija pronašla u kadi kuće muškarca sa kojim je ranije izašla na jedan sastanak. Njih dvoje upoznali su se preko interneta godinu dana ranije, ali je, prema istrazi, žena nastavila da ga opsesivno kontaktira uprkos njegovom odbijanju.

Istražitelji navode da je Ades žrtvi svakodnevno slala i do 500 poruka, od kojih su neke sadržale veoma uznemirujuće poruke poput: „Želim da nosim delove tvog tela“ i „Želim da se kupam u tvojoj krvi“.

Prilikom poslednjeg hapšenja policajci su u njenom automobilu pronašli mesarski nož, zbog čega se suočila sa optužbama za proganjanje, uznemiravanje i upućivanje pretnji.

Ipak, Žaklin je tvrdila da iza svega stoji ljubav. Izjavila je da je verovala kako je upoznala svoju srodnu dušu i da je očekivala da će se njihova veza završiti brakom, baš kao i kod drugih parova. Međutim, stvarnost je bila potpuno drugačija.

Nakon hapšenja određeno joj je zadržavanje u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju, dok je slučaj privukao veliku pažnju javnosti zbog svoje neobične i uznemirujuće prirode.

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