Venera je u trigonu sa Saturnom, ali to ne zaustavlja tok ljubavi — naprotiv, Saturn samo pomaže da je usmeri u pravom pravcu.

Tokom ovog tranzita, određeni horoskopski znakovi pronalaze ljubav za koju nisu ni znali da im nedostaje u životu. Iznenađenje je istovremeno šokantno i prijatno.

U četvrtak, Saturn deluje kao svojevrsni provodadžija, dok Venera donosi duboku ljubav i naklonost. Ljubav pronalazi nas, a i mi nalazimo ljubav, i sve deluje kao da je sudbinski predodređeno.

Rak

Konačno ste došli do tačke u kojoj znate da vam ljubav zapravo nije neophodna da biste se osećali ispunjeno. Naravno, želite je, ali više nije uslov za vaš osećaj celovitosti. I upravo nakon tog shvatanja počinjete da privlačite duboku ljubav.

Više ne tražite očajnički nežnost ili romansu, i to vas čini daleko privlačnijima. Odsustvo potrebe za pažnjom je za vas “zelena zastavica”. Čak iako želite vezu, možete uživati i u slobodi.

U četvrtak, kada Venera formira trigon sa Saturnom, univerzum prepoznaje sav vaš unutrašnji rad i donosi vam ironičan poklon: nekoga ko vas istinski voli. To je osoba koju možete voleti duboko i iskreno.

Devica

Ljubav vas pronalazi u četvrtak. Iako ste u početku skeptični, vremenom vam ulazi pod kožu. I najbolji deo je što vam to zapravo prija — u redu vam je da budete voljeni.

Iako to zvuči jednostavno, vi ste po prirodi nepoverljivi, pa vam ljubav ne dolazi lako. Ipak, trigon Venere i Saturna vas “pokriva”. On već zna ovu vašu stranu, pa zato ova duboka ljubav stiže na iznenađujući i lep način.

Bićete potpuno zatečeni u četvrtak, jer je ljubav koja dolazi toliko savršeno usklađena s vama da ćete možda i da se nasmejete. To je upravo ono što niste ni znali da želite. Zato sebi učinite uslugu i jednostavno se prepustite.

Ribe

Tokom Venere u trigonu sa Saturnom, shvatate da ljubav koja vam je potrebna nije kopija onoga što ste ranije dobijali. Prethodne veze nisu uspele s razlogom, i sada tražite nešto potpuno drugačije — svežinu, inteligenciju, duhovnu povezanost i toplinu.

Energija Saturna se dobro uklapa sa Venerom tog dana i omogućava da se sudbina uskladi sa vašim željama. Želite nekoga posebnog kome možete verovati i koga možete voleti. Ta osoba vam se i pojavljuje.

Možda ćete konačno osetiti da je ljubav zaista onakva kakvom je svi opisuju. Ranije ste sumnjali da je to za vas, ali sada znate da je samo trebalo da naiđe prava osoba. I ona se pojavljuje u četvrtak. Pustite je u svoj život, poručuju astrolozi, prenosi Your tango.