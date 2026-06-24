Kada se u svetu govori o voditeljki vremenske prognoze koja je izazvala globalnu pažnju, ubedljivo prvo mesto zauzima meksička senzacija Dženet Garsija.

Svetski mediji, uključujući i poznati TMZ, zvanično su je proglasili "najzgodnijom voditeljkom vremenske prognoze na svetu".

Njena karijera počela je na meksičkoj televiziji Televisa Monterrey, a snimci njenih prognoza u uskim haljinama ubrzo su postali viralni na Jutjubu i društvenim mrežama, šireći se neverovatnom brzinom.

Voditeljka vremenske prognoze koja je postala globalni internet fenomen

Publika širom sveta pratila je njene emisije iako mnogi nisu razumeli španski jezik.

Dženet je posvećena treningu i zdravom načinu života.

Njeni pratioci posebno ističu njenu fizičku formu, dok ona često naglašava da je rezultat njenog izgleda dugogodišnji rad u teretani i dosledna disciplina.

Danas je uspešan model, fitnes trener i globalna internet zvezda, koju na društvenim mrežama prati milionska publika.

Reakcije publike širom sveta

Iakoi dalje drži primat, na društvenim mrežama se redovno pojavljuju snimci još jedne voditeljke koja izaziva slične reakcije javnosti.

Reč je o grčkoj voditeljki koja je postala planetarno popularna, naročito na Balkanu, zbog svoje izuzetne energije.

Privlači pažnju ne samo izgledom, već i načinom na koji tokom vremenske prognoze pleše, peva i skače ispred kamere, čineći čak i izveštaje o lošem vremenu zabavnim i dinamičnim.