Užas! Dečak star svega godinu i po dana iz Begaljice kraj Beograda teško je povređen i lekari se bore za njegov život nakon što je deda N. J. (57) slučajno prešao preko njega traktorom! Deda je navodno išao u rikverc kako bi prikačio prikolicu, a zatim je prešao preko mališana!

Kako saznajemo, tragedija se dogodila u utorak oko 18 sati u dvorištu porodične kuće u naselju Begaljica u opštini Grocka. Deda N. J. je seo za traktor i krenuo u rikverc kako bi se namestio da prikači prikolicu, a zatim se nekako iza njega našao mališan, preko kojeg je prešao.

Mališan je zadobio zastrašujuće povrede glave, posle čega je najpre hitno prevezen u lokalni Dom zdravlja, odakle je sa teškim povredama sanitetskim vozilom prebačen u bolnicu.

Kako saznajemo, lekari beogradske bolnice još uvek se bore za njegov život, a za Alo! se oglasio komšija nesrećne porodice.

- To su moje dobre komšije. Celo naselje zna šta se dogodilo, ovo je preteško za sve nas, plačemo ceo dan i ne znamo šta ćemo. Čekamo bolje vesti, ali nikako da stignu. Bebac je i dalje u kritičnom stanju. Nisam siguran da li je dečakov otac ili deda bio za volanom traktora, ali sam čuo da se kretao unazad da zakači prikolicu, a da je malecki tada istrčao pod točak, koji mu je prešao preko glave. Sada smo dobili poziv da dođemo u 18 sati u manastir da se molimo da preživi i da bude dobro. Teško nam je ovo čekanje, očajni smo - rekao je plačnim glasom komšija porodice.

Roditelji teško povređenog mališana imaju troje dece, a on im je najmlađi.

Inače, postoje dve verzije kako se dogodila tragedija. Po jednoj mališan se igrao u dvorištu i nekako se našao iza traktora, dok roditelji nisu videli, a po drugoj otac se nalazio na traktoru, držao je dečaka u krilu, ali ga je navodno ispustio sa traktora u momentu kada je deda koji je upravljao vozilom, naglo zakočio. Zatim je kako se sumnja preko mališana prešao traktor, jer je bilo kasno za bilo kakvu reakciju.

Ovaj slučaj potresao je celu Srbiju i sve oči su uprte u dečakovo stanje, koje je veoma teško i lekari se lavovski bore za njega.

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