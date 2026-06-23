Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je N. Đ., bivši zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, u nastavku istrage koja se vodi povodom incidenta u ugostiteljskom objektu „Steak and Wine Bar“, gde je 5. novembra 2025. godine, u prisustvu većeg broja gostiju, došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Krivičnom prijavom N. Đ. se na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Kako je saopšteno, postoje osnovi sumnje da je, koristeći službeni položaj, uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove iz ugostiteljskog objekta koji bi ukazivali da je Saša V. izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, čime mu je, kako se sumnja, pribavio korist.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Povodom istog događaja već je pokrenuta istraga protiv Saše V. zbog sumnje da je 5. novembra 2025. godine u pomenutom lokalu izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Dokazne radnje se, prema navodima tužilaštva, sprovode i protiv još šest osoba – petorice pripadnika Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd, kao i direktora ugostiteljskog objekta.